RK Borac m:tel najavio proteste zbog "otimanja imovine rukometnog velikana"

Rukometni klub Borac M:tel pozvao je sve navijače, simpatizere ali i građane Banjaluke da mu se pridruže 23. janaura u javnom protestu protiv kako navode "otimanja imovine rukometnog velikana".

Protest će biti održan na platou ispred Narodnog pozorišta Republike Srpske u 14.30 časova, a povod je pravna borba koju "crveno-plavi" vode oko prostorija u Srpskoj ulici (Mek Tir pab), a koju prema njihovim tvrdnjama "određene osobe uz podršku pravosuđa žele da preotmu".

"Imovina Borca je imovina našeg grada i naše Republike! To je imovina svih nas! Ne dopustimo da se bogati pojedinci, uz pomoć korumpiranih funkcionera, dodatno bogate na račun sporta! Ako se to danas dešava bivšem evropskom šampionu, sutra žrtva može biti bilo ko! Stop kriminalu i korupciji! Borac, to smo svi!", stoji u poruci RK Borac m:tel kojom poziva na protestnu šetnju i okupljanje u Banjaluci.