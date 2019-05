RK Sloga: Neragularno u Ljubuškom, komesar: propozicije ispoštovane

Rukometni klub Sloga i zvanično je uputio žalbu komesaru takmičenja Premijer lige BiH na revanš utakmicu polufinala plej – ofa sa Izviđačem u Ljubuškom jer nije radio semafor u dvorani.

Dobojlije smatraju da utakmica koju je Izviđač u srijedu dobio rezultatom 30:27 nije regularna i traže da se registrujue službenim rezultatom 10:0 u njihovu korist.

"Kada smo došli, semafor je bio pokvaren već dva dana, bez njega je nedopustivo igrati polufinale plej – ofa i po propozicijama ako domaćin ne obezbijedi uslove za igru gubi utakmicu službenim rezultatom 10:0. Žalili smo se delegatu i ukazali na propozicije, međutim, komesar takmičenja Zdenko Alpeza je naredio da se igra i da sudije na ruci mjere vrijeme što je trajalo oko tri minuta i onda su se i one pogubile. Jurili smo rezultat, a nismo znali koliko je do kraja, tada je dolazilo do grešaka i nervoze, a najveći problem su bila isključenja jer se nije znalo koliko je tačno vremena prošlo", rekao je Vojislav Rađa, koji je bio službeni predstavnik dobojske ekipe.

U Žalbi Sloge između ostalog stoji da će se po propozicijama utakmica registrovati službenim rezultatom 10:0 u korist jedne ekipe ako igralište nije osposobljeno domaćinovom krivicom. Dobojlije predlažu kao dokaz žalbenih navoda da se saslušaju sudije, delegat i služebi predstavnik Sloge i da se izvrši uvid u zapisnik takmičenja i video snimak utakmice, te da se registracija utakmice odgodi do okončanja prvostepenog i drugostepenog postupka.

Sa druge strane, delegat utakmice Vladimir Križanec, rekao je da su propozicije ispoštvane.

"Da li to što se desilo zavređuje polufinale plej – ofa, sigurno ne, ali ispoštovane su propozicije. Kada sam došao, serviseri su rekli da dva sata pokušavaju da osposobe semafor, međutim, nisu uspjeli. Ali, mjerna jedinica na stolu je radila i uz konsultacije sa komesarom je odlučeno da se utakmica igra. Ja sam naložio da predstavnici ekipa prate rezultat na toj mjernoj jedinici, što je po propozicijama, i ja sam mjerio vrijeme, spiker je često govorio rezultat i vrijeme...", rekao je Križanec, i dodao da nakon uakmice nije bilo žalbi na suđenje.

Alpeza je istakao da su propozicije ispoštovane, da nema sumnje u regularnost utakmice i da se takmičenje nastavlja u subotu, ali da organizatoru, Izviđaču, slijedi kazna od 200 KM jer semafor nije radio.

Takođe, komesar je dostavio informaciju da se prva utakmica finala između Borac M:tela i Izviđača igra u subotu u Banjaluci.