RS RS: Mi smo prolazni a RK Borac m:tel je institucija

Rukometni savez Republike Srpske oglasio se saopštenjem povodom situacije u kojoj se nalazi RK Borac m:tel.

Banjalučani su prije dva dana najavili da su otkazali sve prijateljske utakmice uključujući i nastupe na Svesrpskom kupu a su najavili da će čak razmotriti u učešća u evropskim i utakmica u Premijer BiH. "Crveno-plavi" su naveli da su pdo konstantim pritisko zbog spora oko prostorija u Srpskoj ulici i da neki pokušavaju da oslabe i čak ugase klub kako bi došli do željenog cilja.

"Neprijatno smo iznenađeni saopštenjem Rukometnog kluba Borac M:tel iako smo se nadali da toga neće doći mada smo znali u kakvoj se situaciji nalazi ovaj trofejni klub, pogotovo kada se radi o finansijama. Očito da nije bilo pomaka poslije klupske Skupštine koja je održana 9. avgusta na kojoj je uprava dobila punu podršku. I dalje je status kvo, a jedino što mi u Rukometnom savezu Republike Srpske možemo da uradimo u ovom trenutku, a to je da u četvrtak, 22. avgusta u „pet do 12“ pozovemo na sastanak predstavnike RK Borac m:tel, Ministarstva porodice, omladine i sporta Republike Srpske, grada Banjaluka kao i Mladena Bojinovića savjetnika za sport predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika. Očigledno je da u ovoj situaciji nedostaje razgovor, da ne bude po onoj rekla-kazala, na sastanku treba da svako iznese svoje stavove, mišljenja i argumente, a sve u cilju da pronađemo adekvatno rješenje za Borac i vjerujem da ćemo u tome uspjeti. Svima treba da bude jasno da je Rukometni klub Borac institucija, da je iznad svih nas, a mi smo prolazni", navodi se saopštenju i dodaje:

"Osmi Svesrpski kup za rukometaše i četvrti za rukometašice će biti održan u ranije zakaznom terminu (12. i 13. septembar) sa ili bez Borca, iako bez najtrofejnijog kluba to ne bi bilo to. Još jednom ponavljam da se nadam da će se pronaći rješenje za Rukometni klub Borac koji je lokomotiva rukometnog sporta kako u Republici Srpskoj isto tako i u BiH. Ukoliko Borac ne bude mogao da nastupi na Svesrpskom kupu, čekaćemo do 30. avgusta konačan epilog, mi ćemo svakako biti spremni za rezerevnu varijantu, što je još jedna potvrda da će ovaj istinski rukometni spektakl biti odigran u sportskoj dvorani 'Borik' u Banjaluci pod visokim pokroviteljstvom predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika".

