Rađa i Šahman: Čista glupost da je upitan nastup "zmajeva" na Euru

Da je nastup rukometne reprezentacije BiH na prvom Evropskom prvenstvu pod znakom pitanja je čista glupost.

Bila je ovo prva rekacija članova Upravnog odbora Rukometnog saveza BiH, Vojislava Rađe i Asima Šahmana na izjavu predsjednika Rukometnog saveza Federacije BiH Darija Pušića koji je naveo da zbog blokiranog računa Saveza ne zna kako će biti uplaćena kotizacija za Euro 2020. u iznosu od 105.000 eura.

"Samo mogu reći da su to glupost. Kako je plaćeno 23.000 eura za nastup juniorske ženske reprezenatcije na EP u Bugarskoj, ko je to platio. Ljudi trebaju da pripaze šta pričaju, uostalom Pušić nije ni član UO RS BiH, tako da to nije njegov posao", izjavio je Rađa, te dodao:

"Mi smo svaki dan u kontaktu sa EHF-om i niko nam nije ništa rekao, ne znam na osnovu čega ove informacije."

Sličnom mišljenja je i Šahman koji je uz Rađu u posljednje vrijeme vodio brigu o reprezenatativnim selekcijama. Obojica su svjesni da Savez ima problema zbog famoznog ID broja, ali su izrazili nadu da će se i taj problem uskoro riješiti.

"Svi se nadamo da ćemo do idućeg mjeseca riješiti problem ID broja, od advokata smo dobili takvo obećanja. Samo sa novim ID brojem možemo riješavati naše probleme i vraćati dugovi, drugačije ne", naglasio je Šahman, koji je dodao da će se naći novac za kotizaciju za prvi nastup bh. rukometaša na Evropskom prvenstvu, uostalom RS BiH ima svoj račun u EHF-u na koji može uplatiti novac.

Podsjetimo, bh. rukometaši su u prošlim kvalfikacijama izborili istorijski nastup na Evropsko prvenstvo koje će biti održano od 9. do 26. januara 2020. godine u Austriji, Švedskoj i Norveškoj.

Zmajevi će igrati u grupi D u norveškom Trondhajmu protiv Francuske, Norveške i Portugala.