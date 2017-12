Rasprodane karte za utakmicu Hrvatska - Srbija u Splitu

Vodstvo Hrvatskog rukomeng saveza (HRS) predstavilo je izbor od 28 igrača za rukometni Euro (EHF 2018.) koji će se igrati u hrvatskim gradovima.

Predsjednik Hrvatskog rukometnog saveza (HRS) Tomislav Grahovac, selektor Lino Červar i izvršni potpredsjednik HRS-a Zoran Gobac predstavili su domaće reprezentativne igrače te okolnosti Eura EHF 2018. kojem će domaćin biti Hrvatska.

Selektor Hrvatske muške rukometne reprezentacije Lino Červar predstavio je popis od 28 kandidata za nadolazeći Euro, s tim da će stručni tim tokom priprema, najavio je, odabrati ključnih 16 igrača.

Selektor je pozvao 21 igrača na pripreme u Ivanić Gradu koje će započeti 18, a završiti 24. decembra ove godine. Drugi dio priprema, na koje će pristići igrači iz njemačke lige, trajaće od 26. do 31. decembra, dok se treći dio priprema nastavlja 1. januara 2018. i održavaće se u Splitu, sve do početka prvenstvenih utakmica, odnosno do prve utakmice koju će hrvatski rukometaši odigrati protiv Srbije.

Selektor Červar je poručio kako je pred hrvatskom reprezentacijom teška i izazovna situacija jer su u grupi sa Hrvatskom svjetski prvaci, viceprvaci, susjedna Srbija te Švedska kao jedno od najvećih iznenađenja na Svjetskom prvenstvu u Francuskoj.

"Imamo pred sobom osam stepenica, taktika će nam biti mudra, tako da idemo mic po mic. Prva stepenica će nam biti Srbija, pa dolazi druga stepenica Island, treća stepenica Švedska i tako dalje", kazao je Červar.

"Onaj koji nije hrabar čovjek, ne može biti pošten čovjek jer poštenje se stiče požrtvovanjem, odricanjem i preuzimanjem odgovornosti. Ja tražim takve igrače", poručio je izbornik Červar.

Naglasio je kako je velika prednost što će reprezentacija igrati prvu utakmicu u Splitu zbog splitske publike.

Červar je istaknuo kako je u timu za Euro pet novih igrača i ukupno devet dvometraša.

Izvršni potpredsjednik HRS-a Zoran Gobac zahvalio se podršci Hrvatske vlade i resornih ministarstava za učestvovanje u organizaciji rukometnog Eura 2018, a najavio je kako će se do ovog petka znati generalni sponzor.

Karata za utakmicu Hrvatska - Srbija, koja će s igrati u Splitu, više nema, poručio je Gobac, a za utakmice sa Švedskom i Islandom preostalo je oko 20 posto nerasprodanih mjesta.

"Naš cilj je da se vidimo u završnom vikendu u Zagrebu", poručio je Gobac.

EHF Euro 2018. igra se od 12. do 28. januara u Splitu, Zagrebu, Poreču i Varaždinu, s tim da će se finalna utakmica prvenstva odigrati u zagrebačkoj Areni.