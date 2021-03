Rovčanin za "Nezavisne": Najvažnije je da udarimo temelje

Ženska seniorska rukometna repezentacija BiH okupljanjem u ponedjeljak zvanično počinje s radom nakon pauze od 12 godina.

Novoizabrani selektor Radan Rovčanin neće moći računati na sve djevojke, s obzirom na to da neke iz inostranstva zbog situacije sa virusom korona neće moći da stignu u Lukavac, no najbitnije je da do okupljanja ipak dođe. Priznati stručnjak takođe ističe da je u ovom trenutku najvažnije da nakon duže pauze seniorska reprezentacija počne s radom. Bivši trener ženske juniorske reprezentacije Srbije, Voždovca, Crvene zvezde i Rudara iz Pljevalja raduje se početku rada s bh. damama.

"Okupljamo se u ponedjeljak. Na startu nećemo moći da računamo na nekoliko devojaka iz inostranstva zbog cele situacije sa virusom korona. Najbitnije je da se nakon toliko godina okupimo, da se napravi priča i baza igračica za budućnost. Prvu godinu ćemo iskoristiti da isprofilišemo spisak, da vidimo na čemu smo, nešto više u ovom trenutku nije izvodljivo", kaže Rovčanin.

S obzirom na to da je napravljen veliki vakuum u ovoj selekciji, niko u ovom trenutku ne očekuje, niti smije očekivati neke spektakularne rezultate. Svjestan toga je i sam bh. selektor, koji poručuje da se neki rezultati mogu očekivati tek za nekoliko godina.

"Najbitnije je da udarimo temelje, da vidimo na koje devojke možemo računati u narednim godinama. Osnovna ideja je da napravimo što više okupljanja, da isprobamo sve igračice. Sigurno je da potencijala ima, ali moramo da vidimo na kakvom nivou su te devojke i kakav je to kvalitet", ističe Rovačin i dodaje:

"Već krajem maja nas čeka prvi krug kvalifikacija, prije kojeg ćemo imati dva okupljanja. Uz ovu situaciju sa pandemijom ni vrijeme nam nije saveznik, ali nema kukanja, idemo korak po korak i daćemo sve od sebe, ali ovo je kratak period za neke ozbiljnije rezultate."

Jedan od osnivača rukometne Akademije "Star" u Beogradu prati dešavanja u Premijer ligi, odnosno utakmice koje su mu dostupne. Veliku pomoć ima i u saradnicima Korneliji Leko, Sanji Bajgorić i Almi Hadžović Čehajić.

"Cela ova priča veoma brzo moći će dobiti svoje obrise, biće važno da se što više okupljamo i radimo zajedno. Biće potrebno i strpljenja, ali uveren sam da se može napraviti sjajna priča i neki iskorak", zaključio je za "Nezavisne" Radan Rovčanin.

Inače, rukometne "zmajice" će od 31. maja do 6. juna igrati prvi krug kvalifikacija za Euro 2022. godine u kojem će učestvovati 11 selekcija koje će biti podijeljene u tri grupe, a samo pobjednici će izboriti plasman u glavne kvalifikacije. "Zmajice" se nalaze u trećem šeširu, za protivnike iz prvog mogu dobiti Portugal, Grčku i Farska Ostrva, iz drugog Italiju ili Izrael, dok se u četvrtom nalaze Kipar i Letonija. Žrijeb je zakazan za 17. mart.