Rukometaš Borca rutinski sa Drinom za novu ubjedljivu pobjedu

Rukometaši Borca m:tel opravdali su ulogu favorita i večeras, uz veliku podršku "Lešinara", u dvorani "Borik" rutinski savladali Drinu iz Zvornika 36:25 u 10. kolu Premijer lige BiH.

Od prvog minuta domaći su nametnuli svoj tempo i lako, iz brzih napada, dolazili do gola Zvorničana. U takvoj igri, naravno, najviše do izražaja dolaze krila, što je na najbolji način iskoristio Đurđević, rešetajući mrežu Drine.

Slađan Subotić briljirao je na golu i u 13. minutu skupio već sedam odbrana, a na semaforu, u tom trenutku, stajalo je 10:5.

Već tada je Mirko Mikić počeo uvoditi mlađe igrače, koji nemaju veliku minutažu ove sezone.

Priliku na lijevom krilu dobio je mladi Todorović, koji se već u prvom napadu odužio golom za ukazanu priliku. Nisu gosti imali rješenje za pokretljivu odbranu "crveno-plavih", što su Banjalučani znali iskoristiti i iz minuta u minut povećavati prednost. Do prve dvocifrene prednosti (17:7) čekali smo do 27. minuta, kada Miloš Nježić postiže pogodak na asistenciju De Souze. Do kraja poluvremena vidjeli smo po jedan pogodak na obje strane.

Ni u ovoj utakmici, zbog povrede, nije nastupio Bojan Ljubišić, te je Mirko Mikić u nastavku dao priliku mladom golmanu, Lazaru Beri. Iako je u drugom poluvremenu postava Borca m:tel, u prosjeku, imala manje od 20 godina, to momke u "crveno-plavom" dresu nije spriječilo da lako izlaze na kraj sa mnogo iskusnijim igračima Drine. U 40. minutu domaći su došli i do 13 golova prednosti, 24:11, nakon čega su tempo i mirno priveli utakmicu kraju. Na ovaj način Banjalučani su napravili odličnu uvertiru pred derbi sa Izviđačem, koji je na rasporedu u subotu u Ljubuškom.

Najbolji strijelac u pobjedničkom timu bio je Vladan Đurđević sa devet golova, Miloš Nježić je postigao pet, a Nikola Jeremić četiri.

Na drugoj strani Miljan Vukojčić bio je precizan čak 11 puta.