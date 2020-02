Rukometaš Goran Daničić: Bolja je energija, a biće takva i igra

Goran Daničić, rukometaš banjalučkog Borac M:tela, vjeruje da uz pravi pristup utakmicama on i saigrači mogu do trofeja, da će bolje igrati nego u prvom dijelu sezone, ali i ističe da, kada izađu na teren, sve probleme zaborave.

Pripreme su u završnoj fazi i prvi zvanični meč ekipu trenera Mirka Mikića očekuje u subotu kada u Doboju igra protiv Sloge prvu utakmicu četvrtfinala Kupa BiH.

"Pripreme su bile odlične, odigrali smo četiri kontrolne utkamice, pravi test smo imali na utakmici protiv Zagreba, u kojoj smo pokazali da možemo da igramo bolje nego u prošloj polusezoni. Ima i sitnih povreda, ali mislim da ćemo spremni dočekati duel sa Slogom", rekao je Daničić u razgovoru za "Nezavisne".

Borac i Sloga se dobro poznaju i u banjalučkom timu znaju da im neće biti lako preskočiti Dobojlije na putu ka odbrani trofeja.

"Očekujem prolaz dalje, ali utakmice sa Slogom nikada nisu lagane. Uz to, ovo je eliminaciono takmičenje, igraju se dvije utakmice i, za razliku od lige, nema prilike za popravni. I ja i saigrači smo svjesni toga, znamo šta je u igri i moramo odigrati maksimalno ozbiljno i biti fokusirani sve vrijeme. Sloga je dobra ekipa i dobro je što je revanš na našem terenu", kaže Daničić.

On smatra da će banjalučka ekipa biti bolja u nastavku sezone.

"Bolja je energija, znamo se bolje i najbitnije je da glavom budemo na terenu. Pristup je veoma bitan i ako imamo pravi pristup, možemo da ostavrimo ciljeve, a to je osvajanje Premijer lige BiH, Kupa BiH i Kupa RS", ističe Daničić.

Borac je jesenji dio Premijer lige završio na prvom mjestu sa 37 bodova, četiri više nego što ima drugoplasirana Gračanica. Upisao je 12 pobjeda, remi i dva poraza uključujući onaj u utakmici sa Gračanicom koja još nije registrovana. Status tog meča trebalo bi da bude poznat do 22. februara, kada počinje drugi dio lige.

"Najbitnija su nam prva dva kola, gostujemo tuzlanskoj Slobodi, koja na svom terenu nije izgubila nijedan meč, a zatim brčanskoj Lokomotivi, koja ima sjajne rezultate ove sezone. Te utakmice će označiti tok sezone. Činjenica da smo ispred Gračanice, glavnog konkurenta za titulu, daje nam samopouzdanje, ali generalno to ne znači mnogo jer ima dosta da se igra", rekao je srednji bek Borca.

Daničić smatra da je energija veliki adut Banjalučana i da se svi u klubu trude da sve funkcioniše kako treba.

"Kondicioni trener Nenad Rađević je odradio odlične pripreme, imali smo završna testiranja i zadovoljili smo. Fizioterapeut Sanja Vuković nas održava zdravima, odlično rade i trener Mikić i pomoćni trener Nikola Bijelić, a uprava je uspjela da dugovanja smanji na minimum i mnogo je bolja atmosfera u odnosu na prošlu polusezonu kada je bilo i kašnjenja plata", rekao je Daničić.

Na pitanje koliko se teško koncentrisati na obaveze i utakmice kada kasne plate, Daničić odgovara:

"Što se mene tiče, nije teško, a mislim da je tako i sa saigračima, jer kada utakmica počne, ne razmišljamo o platama. Ne dajemo sebi alibi za loš nastup ako nije bila plata. To je kukavički. Imamo pobjednički mentalitet, ne želimo da izgubimo nijedan meč, fokusirani smo da odradimo svoj dio posla i to je naša dobra odlika. Uz to, trener Mikić nam stalno govori da budemo fokusirani, odličan posao je odradio jer je, osim na rad, stavio akcenat na druženje i međusobno poštovanje i on je dao veliki doprinos tome da ne razmišljamo o platama. Kakvu energiju ima trener, takvu imaju igrači, a naša je veoma pozitivna."

Izjednačena liga

Goran Daničić smatra da je bh. liga jaka, čak jača i od srbijanske i hrvatske.

"To je subjektivno mišljenje. Naravno da u ligama Srbije i Hrvatske ima boljih ekipa, tu prije svih mislim na učesnika Lige šampiona Zagreb s kojim se ne treba porediti, ali u bh. ligi su ekipe izjednačene. Svako svakoga može da pobijedi i to daje snagu ligi", rekao je rukometaš Borca.

Iznenađenja

U prvom dijelu sezone u Premijer ligi BiH bilo je nekoliko izenađenja.

"Najprijatnije iznenađenje je Lokomotiva, Sloboda igra odlično, Sloga iz Gornjeg Vakufa-Uskoplja takođe, visočka Bosna je standardno u vrhu tabele. I rukometaši dobojske Sloge igraju odlično, malo im je nedostajalo sreće u onih sedam utakmica koje su remizirali i da su imali neki trijumf više bili bi u konkurenciji za titulu. Bilo je neprijatnih iznenađenja poput Vogošće. Oni nisu uspjeli da naprave simbiozu u ekipi", rekao je Goran Daničić, rukometaš Borca.