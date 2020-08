Rukometaš Iskre iz Bugojna zaražen virusom korona

Jedan član rukometnog kluba Iskra iz Bugojna pozitivan je na virus korona. Zbog zakona o zaštiti ličnih podataka, iz kluba nisu željeli imenovati zaraženu osobu.

Takođe, svi članovi kluba su testirani i rezultati testiranja se očekuju tokom sutrašnjeg dana.

U skladu propozicijama takmičenja, klubovi će, bez obzira na rezultate testova, morati nastaviti takmičenje sa zdravim članovima tima. To neće, međutim, otkloniti nedoumice koje ostaju kada su u pitanju organizacija utakmica i činjenicu da pravnu odgovornost u slučaju zaraze na rukometnim utakmicama snosi klub domaćin kao organizator događaja, a ne Rukometni savez, koji je organizator takmičenja.

To znači da bi klub domaćin, koji god on bio, mogao snositi i krivičnu odgovornost ukoliko dođe do širenja zaraze među igračima, trenerima, studijama i delegatima.

RK Iskra trebala bi igrati utakmicu drugog kola u Sarajevu protiv ORK Bosna, a šansa da meč bude odgođen ne postoji.

(N1)