Rukometaš Sloge Vladan Đurđević: Ciljamo na najviše, želimo titulu

Da ne budem lažno skroman, želimo titulu ove sezone, e sad kako će se sve odvijati, vidjećemo, ali ciljamo na najviše, rekao je ovo Vladan Đurđević (24), možda i najveće ovosezonsko pojačanje Sloge iz Doboja, koja je na fantastičan način otvorila novu premijerligašku sezonu.

Tri kola i tri pobjede bilans su rukometaša Sloge na početku nove sezone, što je start kakav se ne pamti u posljednjih nekoliko godina u Doboju. Sloga je ovoga ljeta dosta dobro odradila prelazni rok, te je napravljen tim za sami vrh tabele.

U okviru trećeg kola puleni Marija Kelentrića upisali su sigurnu pobjedu u Zavidovićima, gdje su savladali Krivaju 34:30, te su time uz Borac i Izviđač ostali jedini tim s maksimalnim učinkom.

"Moram priznati da je to dosta dobro izgledalo na tradicionalno vrućem gostovanju, osim u jednom dijelu, kada smo dopustili domaćinu da priđe na dva razlike. Ipak, brzo smo uzvratili i stigli do sigurne pobjede. Ovakav start sezone ne pamti se još od, čini mi se, šampionske titule iz 2012. godine. Zadovoljni smo kako smo krenuli, ovo je put kojim treba da idemo i ne sumnjam da ćemo na kraju doći do željenog rezultata", rekao je Đurđević, koji se ovoga ljeta iz Borca vratio u matični klub.

Sjajno desno krilo Dobojlija naglašava da u ovom trenutku ne gledaju krajnji cilj, već da idu utakmicu po utakmicu. Ipak, priznao je da su ambicije šampionska titula, a kao jednu od prednosti u odnosu na rivale navodi širinu u rosteru.

"Došlo je dosta novih igrača, imamo i ruskih internacionalaca i ono čime se možemo pohvaliti, a što drugi i nemaju, jeste širina klupe. Na svakoj poziciji imamo dva, negdje i po tri kvalitetna igrača. Problem nam je zasad golman Peđa Dejanović, koji ima problema s licencom i kada se on vrati, bićemo još jači", ističe alfa i omega Sloge.

Dvadesetčetvorogodišnji Dobojlija rekao je da ekipa pod vodstvom novog trenera Marija Kelentrića zasad djeluje sjajno, te vjeruje kako će iz kola u kolo to izgledati još bolje.

"Mario je veliko ime, ogromna karijera je iz njega. Iako mu je ovo prva sezona kao trenera, izgleda kao da iza sebe ima njih pet-šest. Odlično funkcioniše taj odnos između trenera i igrača. Posebno moramo biti oprezni u tim mečevima protiv uslovno slabijih ekipa, posebno na strani.

Smatram da će to biti presudno u borbi za titulu. U subotu dočekujemo Iskru i imamo dobru priliku da nastavimo niz", kazao je Đurđević i dodao:

"Liga je, čini mi se, bolja nego prošle godine. Dosta se igrača vratilo, prije svih zbog virusa korona. Čini se da su razlike male među ekipama koje se bore za vrh, sve je u par deka i svako svakoga može pobijediti. Dosta toga će zavisiti i od finansijske situacije u klubovima, tako i kod nas. Nadam se da će nas ti problemi zaobići i da ćemo razmišljati samo o terenu."

Sjajne igre u Borcu, koje je nastavio u dresu Sloge, nisu ostale nezapamćene, pa je Đurđević zaslužio i poziv selektora bh. reprezentacije Bilala Šumana, koji ga je uvrstio na širi spisak igrača za kvalifikacije za Evropsko prvenstvo, koje počinju u novembru.

"Čast je biti pozvan u reprezentaciju, pa i na širi spisak. To je neki vid nagrade za rad i trud, a ja ću učiniti sve da budem i na užem spisku", zaključio je Vladan Đurđević.