Rukometaši BiH igraće dvomeč protiv Estonije: Bolji smo i favoriti smo

Rukometnu reprezentaciju BiH početkom godine očekuje nastavak kvalifikacija za Evropsko prvenstvo i dvomeč protiv selekcije Estonije. Jasno je da bh. rukometaši ukoliko žele ostati u trci za Euro moraju razmišljati isključivo o pobjedama protiv autsajdera u grupi, u kojoj se još nalaze Njemačka i Austrija.

"Zmajevi" su se okupili na Ilidži i za razliku od posljednjeg okupljanja, kada su bili desetkovani zbog virusa korona, sada je situacija znatno povoljnija. Selektor Bilal Šuman moći će računati na gro igrača koji su propustili utakmicu u Njemačkoj. Ipak, neće biti Ivana Karačića, Senjamina Burića i Srđana Predragovića. Jedan od najvažnijih kotača u igri bh. tima je Marko Panić, rukometaš Meškova. Nekadašnji rukometaš Borca bio je poprilično jasan kada su u pitanju utakmice s Estoncima.

"Selekcija Estonije nam je dobro poznata, igrali smo prethodne kvalifikacije. Znamo da imaju dva ozbiljna igrača Janima i Patraila, koji nisu bili na utakmicama s Austrijom. Tek smo se okupili, nismo još gledali video. Od 1. januara kreće ozbiljnije pripremanje i tada ćemo svi biti na okupu. Ali, mi smo favoriti i ako ne možemo dobiti Estoniju dva puta onda ne treba ni da gledamo na neke šanse da idemo na Evropsko prvenstvo", rekao je ove sezone sjajni Panić.

Slična očekivanja iznio je i kapiten bh. rukometaša Mirsad Terić. On je istakao da je BiH kvalitetnija od Estonije, ali da to treba potvrditi na terenu.

"Kao prvo, nadam se da ćemo svi biti zdravi i da neće biti komplikacija što se tiče virusa. Doći do Estonije je u ovom vremenu komplikovano. Što se tiče kvaliteta, mislim da je na našoj strani i da smo bolji, ali opet nekad smo imali problema to pokazati na terenu. Nadam se da ćemo pristupiti ozbiljno i uzeti jako bitna četiri boda, koja će nam biti temelj za kasnije u martu i aprilu za ostale utakmice i da pokušamo to s Austrijom riješiti", poručio je Terzić.

Reprezentacija BiH prvu utakmicu s Estonijom, koja ima dva poraza (Njemačka, Austrija), igra 6. januara u gradu Polva, dok će četiri dana kasnije Estonce ugostiti u Bugojnu. Po dvije ekipe iz svake grupe, te četiri najbolja trećeplasirana tima u kvalifikacijama izboriće učešće na završnici EP-a.

U hotelu "Hills" na Ilidži u srijedu je potpisan novi četvorogodišnji ugovor između Rukometnog saveza BiH i selektora Bilala Šumana. Ispred RS BiH potpisivanju ugovora su prisustvovali predsjednik krovne kuće bh. rukometa Mensur Sinanović i direktor reprezentacije Muhamed Toromanović. Ugovor će trajati do oktobra 2024. godine.