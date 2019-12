Rukometaši Borca remijem u Visokom do titule jesenjeg šampiona BiH

Rukometaši Borca m:tel jesenji su šampioni BiH. U velikom derbiju, izabranici Mirka Mikića večeras su remizirali u Visokom, sa ekipom Bosne, 24:24.

Večerašnji duel imao je dva potpuno različita poluvremena, prvo u kojem osvajači Kupa BiH nisu igrali odbranu na onom nivou po kojem ih svi znaju i drugom, u kojem su dominirali i u napadu i u odbrani.

Na kraju, večerašnji bod dovoljan je da Banjalučani zadrže lidersku poziciju u Premijer ligi BiH i osvoje jesenju titulu.

U prvih 10 minuta vidjeli smo potpuno izjednačenu igru na obje strane, s tim što "crveno-plavi" nijednom nisu bili u vodstvu. U 13. minutu domaći rukometaši prvi put dolaze do dva gola razlike, 7:5. U naredna tri minuta, najviše zahvaljujući raspoloženom Milanu Dakiću, Banjalučani su stigli do izjednačenja. Ipak, novom mini serijom odgovaraju igrači Bosne i u 21. minutu dolaze do najveće prednosti do tad, 12:9. Reagovao je tada minutom odmora trener Borca m:tel, Mirko Mikić. Nije to pomoglo njegovim izabranicima, koji i u narednim minutama nisu imali rješenja za odličnu odbranu Visočana, što su domaći iskoristili i u 26. minutu došli do velikih plus sedam, 16:9. Crnu seriju prekinuo je Nemanja Vučićević tri minuta prije odmora i smanjio na 16:10. Do kraja prvog poluvremena vidjeli smo po jedan gol na obje strane. Pokušavao je Mirko Mikić rotacijama na bekovskim pozicijama da promijeni nešto u napadu, ali u tome nije uspijevao.

U nastavak susreta "crveno-plavi" su ušli mnogo bolje, složili odbranu, uz raznovrsna rješenja u napadu i već na startu smanjili zaostatak na 18:16. Odgovorili su domaći novom serijom i odvojili se na novih pet golova razlike, 22:17. U poslednjih 10 minuta, rukometaši Borca m:tel ušli su sa zaostatkom od tri pogotka, 23:20. Tempo u napadu Banjalučana promijenio je ulaskom u igru Goran Daničić, koji je iskoristio svoju brzinu i zadavao pravu glavobolju Visočanima, dok je na golu briljirao Slađan Subotić, što je dalo snagu gostujućoj ekipi da u potpunosti preokrene rezultat. Prvo je Rađenović smanjio na 23:21, a u 53. minutu promašio je sedmerac i propustio priliku da meč uvede u potpuno neizvjesnu završnicu. Ono što nije pošlo za rukom Rađenoviću, jeste minut kasnije Daničiću, koji je smanjio zaostatak svog tima na minimalnih, 23:22. Nastavili su "crveno-plavi" u istom ritmu i u 57. minutu, golom Vukašina Rakocije iz sedmerca, prvi put poveli 24:23. U triler završnici igrači Bosne su uspjeli izjednačiti i možda postaviti najealniji rezultat, iako su gosti imali 20 sekundi da dođu do pobjede. Goran Daničić je u posljednjim sekundama zaustavljen grubim faulom za isključenje, a Vukašin Rakocija nije imao mnogo šanse da postigne gol sa 20-ak metara od mreže Bosne.

U redovima Borca m:tel najefikasniji su bili Vukašin Rakocija i Milan Dakić sa po pet pogodaka, dok je na drugoj strani Luka Karanović bio precizan sedam puta.

