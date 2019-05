Rukometaši Borca respektuju Gračanicu, vjeruju u trijumf

​Rukometaši Borac M:tela i Gračanice počinju borbu za finale plej-ofa Prvenstva BiH. Prvo "poluvrijeme" će biti igrano u Banjaluci u subotu, a istog dana u Doboju se sastaju Sloga i Izviđač.

Utakmica u Univerzitetskom kampusu u Banjaluci između osvajača Kupa BiH i prvoplasirane ekipe nakon ligaškog dijela takmičenja počeće u 18 časova.

"Gračanica je ozbiljna ekipa, s ozbiljnim trenerom, nekadašnjim bundesligašem, koji izuzetno dobro poznaje rukomet i koji je temeljan u pripremi utakmice. Gračanica je pokazala najviše u dosadašnjem dijelu prvenstva. Ekipa je uigrana, kvalitetna, imaju dva reprezentativca BiH, golmana Admira Ahmetaševića i lijevog beka Dinu Hamidovića, najboljeg strijelca lige, dobru rotaciju, opasni su u šutu spolja i zaslužuju maksimalan respekt. Ali, nećemo se predati, smatram da imamo realne šanse da prođemo u finale. Znam da smo izgubili dva puta od njih ove sezone, ali to treba da nam predstavlja motiv više kako bismo popravili utisak", rekao je Mirko Mikić, trener Borca.

Rukometaš Goran Daničić je podsjetio da je Borac obje utakmice sa Gračanicom odigrao bez jednog ili dva ključna igrača, te istakao da vjeruje u svoj tim.

"Mi smo mentalno jaka ekipa i kada je veći ulog - tad smo najbolji. Možda ćemo i veći otpor pružiti na gostovanju, sve zavisi od našeg pristupa. Bio bih zadovoljan da sa dva ili tri gola prednosti odemo u Gračanicu i mislim da, uz navijače, to možemo ostvariti."

U svoju ekipu vjeruje i trener Gračanice Damir Doborac.

"Od početka sam govorio da smo favoriti Borac, Bosna i mi, i sada se pokazalo da plej-of nije pravedan za ekipe koje su se borile tokom cijele sezone. Borac i mi smo uspjeli da dođemo do polufinala i mislim da će jedna od ove dvije ekipe biti prvak. Naravno, Borac vidi svoje šanse, mi svoje, i daćemo sve od sebe da pobijedimo ekipu koju respektujemo. Rotacija je naša prednost, svi su spremni za igru, ali kvalitet treba pokazati na terenu. U Banjaluci se igra tek prvih 60 minuta, tako da moramo odigrati dvije dobre utakmice", rekao je Doborac.

Za razliku od Doborca, koji ima kompletan tim, Mikić ni na ovoj utakmici neće moći računati na Deana Šešića.

Od 19 časova u Doboju igraju Sloga i branilac titule Izviđač. U Izviđaču će učiniti sve da odbrane trofej, ali nade za pobjedu imaju i Dobojlije.

"Nije bilo puno pripreme za meč s Izviđačem. U srijedu smo igrali sa Bosnom, a s obzirom na to da Izviđač zbog SEHA lige nije igrao bh. ligu - nismo se s njim sastajali. Ipak, potrudićemo se da otkrijemo njihove prednosti i mane do duela. To je odlična ekipa i jedan od glavnih favorita za titulu, ali i u subotu idemo na pobjedu. Borićemo se i pružiti maksimum", rekao je Vladimir Stanković, jedan od najzaslužnijih igrača što je Sloga eliminisala Bosnu, koja je ligaški dio takmičenja završila s istim brojem bodova kao i Gračanica.AF

Polufinale

subota