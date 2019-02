Rukometaši Borca savladali Slogu u Banjaluci

Rukometaši Borac m:tela savladali su večeras ekipu Sloge iz Doboja u Banjaluci rezultatom 30:26 u prvoj utakmici četvrtfinala Kupa BiH.

Domaći su bolje otvorili susret i u desetom minutu dosli do tri gola prednosti, 5:2. Od pet golova Borca m:tel, četiri je, iz četiri pokušaja, postigao rođeni Dobojlija, Vladan Đurđević. Iako su "crveno-plavi" imali i po četiri pogotka prednosti, rukometaši Sloge uspjeli su, u 22. minutu, prići na minimalan zaostatak, 11:10. To je bio znak Mirku Mikiću da zatraži minut odmora, nakon kojeg su njegovi izabranici zaigrali bolje i došli do tri gola prednosti. Ipak, gosti su se brzo konsultovali i do kraja prvih 30 minuta ponovo smanjili na gol zaostatka, 14:13.

Rukometaši Borca m:tel, kao i na početku susreta, bolje su ušli u nastavak i u 38. minutu došli ponovo do četiri gola prednosti, 19:15.

U nekoliko navrata "crveno-plavi" su imali priliku da već sredinom drugog poluvremena slome otpor Sloge, ali sudijski par sa nekoliko diskutabilnih odluka, koje su izazvale i negodovanje publike, ostavio je Dobojlije "u igri". Pogotkom Vladana Đurđevića u 50. minutu domaći prvi put dolaze do pet pogodaka prednosti, 27:22. I kada su u finišu utakmice došli do plus šest i imali napad za povećanje prednosti, rukometaši Borca m:tel sopstvenim greškama omogućili su Dobojlijama da smanje razliku i na revanš odu sa četiri gola zalihe, 30:26.

Najefikasniji u redovima Banjalučana bili su Đurđević sa sedam i Daničić sa šest pogodaka.