Rukometaši Borca startovali sa pripremama za novu sezonu

Rukometni klub Borac Mtel počeo sa pripremama za novu sezonu u kojoj će glavni cilj biti afirmacija mladih igrača, a trener Mirko Mikić u odnosu na prošlu sezonu neće moći da računa na čak osam igrača.

Јedini povratnik u tim je bek Stefan Miljković, dok je sve izvjesnije da će golman Bojan Ljubišić završiti igračku karijeru i postati tim menadžer. Očekuju se i završni razgovori između uprave i iskusnog čuvara mreže okonovog angažmana.

Trener Mirko Mikić ima jasan plan priprema do starta takmičenja 11. septembra.

"Kompletne pripreme ćemo da obavimo u Banjaluci, a planirano je da odigramo sedam utakmica do starta takmičenja. Imamo prvi meč zakazan protiv Zagreba 4. avgusta, zatim duele protiv rivala iz BiH, pa nam 4. i 5. septembra u Gradišci sledi i finalni turnir Kupa Republike Srpske. U novu sezonu ulazimo sa podmlađenim timom i ne jurimo za pojačanjima. Ipak ako nam se ukaže šansa da dovedemo još jedno pravo pojačanje na bekovskoj poziciji to ćemo da tražimo, ali ne po svaku cijenu. Željeli smo da zadržimo Milana Dakića, ali on je dobio odličnu ponudu iz Saudijske Arabije. Vratili smo Miljkovića i možda će nam trebati još jedan igrač na bekovskoj poziciji jer se Marko Lukić neće vratiti do starta lige, tako da nam je to hendikep. Takođe vratili smo Sinišu Dragičevića iz Dervente a tu su i kadeti iz generacije 2004. koji će da dobiju šansu. Imamo mlad tim i pred njima je sezona u kojoj itekako mogu da se dokažu i nadam se da će je iskoristiti. Sledi nam kvalitetan rad u narednom periodu kako bi se što bolje spremili za start takmičenja", poručio je Mikić za RTRS.