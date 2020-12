Rukometaši Borca u subotu protiv Bese, love minus dva i top 16

Rukometaši Borac M:tela u subotu igraju jednu od najvažnijih utakmica u sezoni, revanš susret trećeg kola EHF Evropa kupa s kosovskom Besom. Banjalučani će pokušati da nadoknade minus od dva gola iz prvog meča odigranog u Peći (22:24) i plasiraju se među 16 najboljih ekipa ovog evropskog takmičenja.

Prvi meč pokazao je da se radi o izjednačenim ekipama i nema sumnje da se u "Boriku" očekuje još jedna neizvjesna utakmica. Ipak, u taboru bh. šampiona vlada optimizam i nada da mogu sustići zaostatak od prije sedam dana i tako izboriti plasman u osminu finala.

"Mi očekujemo prolaz, naravno, mislim da imamo povoljan rezultat iz prve utakmice. Razlika nije nedostižna, pogotovo zato što igramo u našem 'Boriku'. Istina da su sudije u Peći svirale nekoliko sumnjivih situacija, ali u svakom slučaju imali smo i mi svoje šanse koje nismo iskoristili", kaže desno krilo Banjalučana Miloš Nježić.

Prvotimac nekadašnjeg prvaka Evrope smatra da će odbrana ponovo biti ključna u susretu sa Besom, ali i nešto bolja igra u napadu.

"Mislim da je ključ pobjede čvrsta odbrana i iz toga brza tranzicija, kao i bolja realizacija zicera. Ako uspijemo sve to da ispoštujemo, mislim da možemo da napravimo rezultat koji nas vodi dalje", poručio je dvadesettrogodišnji prvotimac Borca.

Utakmica između Borca i Bese igra se u subotu, sa početkom u 18 sati, a sudiće je dvojac iz Hrvatske. Inače, rukometaši Gračanice bez borbe su se plasirali u osminu finala EHF Evropa kupa. Naime, za vikend je bh. predstavnik trebalo da odigra dvomeč na domaćem terenu s ekipom Holona iz Izraela, ali zbog problema gostiju oko dolaska u BiH sureti neće biti odigrani. Problem je nastao kada su Izraelci iz Istanbula trebali doputovati u Sarajevu, ali je let bio otkazan zbog guste magle. To je značilo da moraju čekati novi let, ali i novo testiranje na kovid-19, budući da bi postojeći test bio stariji od 48 sati i samim time nevažeći. Predstavnici Holona odbili su takvu mogućnost te se složili da tehnički izgube utakmicu. Na kraju je EHF službeno potvrdio plasman Gračanlija u narednu fazu takmičenja.