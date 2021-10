Rukometaši Leotara hit Premijer lige

Rukometaši Leotara hit su ovosezonske Premijer lige BiH. Trebinjci su na maksimalnom učinku nakon pet odigranih kola, ostvarili su četiri pobjede iz isto toliko utakmice, a samo je još Borac M:tel na stopostotnom učinku, ali nakon tri odigrana meča.

Rukomet je glavna tema u Trebinju. Leotar je u petom kolu na svom terenu savladao Krivaju 33:28. Bila je to teška utakmica koju su domaći prelomili u drugom poluvemenu.

Ponovo je bio sjajan Aleksandar Milojević sa deset pogodaka, a važnu rolu odigrao je i Vladimir Tomić sa šest golova. Trener Darko Tavrić, koji sjajno diriguje ovim timom, priznao je da ovo nije bilo najbolje izdanje njegovog tima, ali da je najbitnija pobjeda.

"Najbitnije je da smo pobedili, pobeda je pobeda. To je možda odlika nekih dobrih ekipa da pobede i kada ne igraju najbolje, a mi nismo odigrali najbolju utakmicu, nismo imali energiju i koncentraciju u pojedinim momentima, ali smo pobedili i ja čestitam momcima. Nas sada svi gledaju drugačije nego što su nas gledali do sada. Mi imamo četiri pobede, pri vrhu smo i sada svi žele da nas pobede i budu bolji od nas. Da bismo to sprečili, moramo još više da radimo. Mi smo ekipa koja nema pravo da se opušta ni pet minuta ako hoćemo da napravimo nešto", rekao je Tavrić, čiji puleni u narednom kolu dočekuju ekipu Borca.

Izviđač je deklasirao dobojsku Slogu, koja je najneprijatnije iznenađenje na početku sezone. Ljubušaci su slavili sa čak 15 golova razlike, što ih je dovelo na čelo tabele, s tim da imaju utakmicu više u odnosu na Leotar i čak dvije u odnosu na Borac, koji je uz Trebinjce jedini tim sa maksimalnim skorom.

Banjalučani su, podsjetimo, u petak na otvaranju kola "ugasili" Iskru 40:30. Gračanica, koja je takođe još bez poraza, upisala je drugi uzastopni remi, ovaj put protiv Konjuha, dok je prvu ovosezonsku pobjedu ostvario Maglaj savladavši Slobodu. Sarajevska Bosna je golom Adnana Harmandića u posljednjim sekundama uzela cijeli plijen u Donjem Vakufu, dok su visočka Bosna i Gradačac u još jednoj drami podijelili bodove.

Rezultati petog kola: Bosna (V) - Gradačac 23:23, Gračanica - Konjuh 26:26, Sloga (G.V.) - Bosna (S) 32:33, Maglaj - Sloboda 23:22, Leotar - Krivaja 33:28. Izviđač - Sloga (D) 39:24, Borac - Iskra 40:30. Slobodna je bila ekipa Vogošće.