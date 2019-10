Rukometaši Sloge u Bjelorusiji bez bijele zastave

Rukometaši Sloge ističu da će pružiti najbolju igru koju mogu u meču sa Mašekom u drugom kolu Čelendž kupa i da će se potruditi da ostvare što bolji rezultat pred revanš u Doboju.

Ekipa Sloge sinoć je trebalo da otputuje u Bjelorusiju, tačnije u Mogiljev, gdje će u subotu igrati prvi meč sa jakim rivalom.

"Spremni smo, nadam se što povoljnijem rezultatu sa šansom da ih u revašnu na našem terenu možemo pobijediti", rekao je Arsenije Bubić, rukometaš Sloge, za "Nezavisne" i dodao:

"Pratili smo rezultate Mašeke, ali ne znamo dobro protivnika, jer nismo uspjeli da pronađemo puno materijala, odnosno snimke utakmica. Znamo da je to jaka ekipa i da je nedavno od Bresta izgubila tri razlike... Ali, mi ćemo dati sve od sebe da dobro odigramo i vidjećmo kakav će rezultat biti. Teško je prognozirati, ali ne idemo sa bijelom zastavicom u Bjelorusiju."

On je dodao da lakše povrede muče Borislava Stankovića i Nikolu Anđelića, ali da svi treniraju i da svi idu u Bjelorusiju.

Zbog gustog rasporeda utakmica, Sloga je sinoć, praktično pred put, igrala utakmicu trećeg kola Premijer lige BiH sa Slavijom.

"Liga je kasnila sedam dana, raspored je preopterećen i Slavija nam je izašla u susret da ranije odigramo utakmicu. Jeste malo nezgodno igrati pred put, ali poslije bi nam bilo još komplikovanje", rekao je trener Danko Panić i o evropskoj utakmici dodao:

"Momci su spremni i nadam se dobrom rezultatu. Odigrali smo dvije zvanične utakmice ove sezone (do sinoć), remizirali smo sa šampionom Izviđačem i sa Slogom iz Gornjeg Vakufa/Uskoplja, kod koje je veoma teško uzeti bod, i ono što je najvažnije jeste da su se igrači borili do posljednje sekunde. Siguran sam da će tako biti i sa Mašekom, koja je veoma dobra ekipa. Na osnovu onoga što sam uspio vidjeti, imaju dobrog srednjeg i desnog beka, ali još ćemo ih analizirati, imamo još vremena do utakmice."

Za put 26.000 KM

Prije nekoliko dana Vojislav Rađa, predsjednik Skupštine Sloge, apelovao je na institucije RS i BiH da pomognu klubu kako bi mogao da odigra dvomeč sa Mašekom, za koji je potrebno mnogo novca.

"Od institucija nismo dobili ništa, kažu da su procedure komplikovane i da će nam pomoći kada prođu procedure. Ali, mi ne možemo birati kada ćemo igrati. Put u Bjelorusiju, koji nas košta oko 26.000 KM, organizovali smo zahvaljujući Fabrici obuće 'Bema' 'Elektrodoboju' i gradu Doboju i bez njihove pomoći ne bismo mogli otići na utakmicu. Nadam se da će institucije povesti računa o sportskim kolektivima van teritorije grada Banjaluka", rekao je Rađa.