Rukometaši optužuju Cvetkovića: Pijan vodio reprezentaciju

Srpski rukometni reprezentativci izdali su saopštenje u kome su optužili selektora Jovicu Cvetkovića da je u alkoholisanom stanju vodio ekipu na Evropskom prvenstvu i ujedno demantovali da su vodili nesportski život u Hrvatskoj.

Oni su "odgovorili" na Cvetkovićeve riječi u izvještaju Upravnom odboru RS da su u Hrvatskoj još u grupnoj fazi unaprijed kupili avionske karte za povratak kući, a kada se to nije desilo u Zagrebu više puta otišli u noćne izlaske.

"Bez ikakvog razloga i osnova stavljeni smo na stub srama "zahvaljujući" "selektoru" Jovici Cvetkoviću koji je iznio niz neistina na naš račun. Sada je došlo vrijeme da i mi progovorimo. Odgovorno, sportski i moralno tvrdimo da je svaka riječ izrečena od strane Cvetkovića notorna laž", navodi se u saopštenju rukometaša.

Dalje navode da selektor Cvetković nije informisan u kojim klubovima igraju srpski rukometaši, a kamoli strani.

"Zar je moguće da je selektor pitao kapitena Žarka Šešuma kako je u Levenu, neznajući da je on već četiri godine u Gepingenu. Zar je moguće da selektor postavi pitanje reprezentativcu Bogdanu Radivojeviću "Gde si sad mali?", aludirajući na klub u kom igra, jer naravno to tek nije znao? Zar je moguće da selektor ode u Skoplje da obavi razgovor sa Alemom Toskićem, a on igra u Velenju?" Onda valjda ne bi trebalo da nas čudi što nije znao 85 odsto protivničkih igrača".

Dodali su i da Cvetković uglavnom nije vodio treninge, a i kad jeste to je činio sa cigarom u sali.

"Pušio je u sali gde se trenira, u trenerci sa grbom Srbije. Na pušenje u svlačionici pred svaku utakmicu smo navikli, to nije novina. Nijednom tokom Evropskog prvenstva selektor nije putovao sa ekipom autobusom, već privatnim kolima. Nije se znalo kad su doručak ili večera, kad se kreće iz hotela".

Reprezentativci Srbije ističu i da je "sramotno i ružno da Cvetković svoje neznanje, nered i skandale pravda preko njihovih leđa".

"Za sedam dana u hotelu račun je bio 1.200 evra samo za alkohol. Onda i ne čudi što je selektor svako veče bio u alkoholisanom stanju. Kulminacija je bila kad je u takvom stanju vodio utakmicu protiv Bjelorusije. Pod dejstvom alkohola je napao i udario potpredsjednika Saveza Dragana Škrbića. Da, to je istina, jer su igrači bili prisutni, razdvajali i smirili strasti".

Za kraj su poručili da rukometaši prihvataju greške sa turnira, ali da ne skrivaju ništa - pobjede slave, a poraze priznaju.

Ranije je Cvetković optužio igrače da su lumpovali po Zagrebu, unaprijed rezervisali karte za Beograd.

Reprezentacija Srbije završila je na 12. mjestu na Evropskom prvenstvu sa jednom pobjedom i pet poraza.