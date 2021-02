Rukometašica banjalučkog "Borca": Sve je u našim rukama

BANJALUKA - Rukometašice Borca spremno dočekuju nastavak sezone u kojoj će pokušati da vrate šampionsku titulu u Banjaluku, ali i trofej Kupa BiH.

"Osice" već za vikend očekuje veliki derbi sa prvoplasiranom Krivajom, nakon kojeg mogu da zasjednu na tron, a ukoliko se to desi, poručuju da ga do kraja neće nikome predati.

Banjalučanke su prvi dio sezone u Premijer ligi završile na drugom mjestu (17 bodova), sa bodom zaostatka za vodećom Krivajom (18), koja im je na startu sezone nanijela jedini poraz. Biće to priliku za revanš "osica", koje za vikend imaju priliku da dođu do prvog mjesta na tabeli. Borcu ide na ruku i činjenica da će ovog proljeća gotovo sve derbije igrati u svom "Boriku" (Grude, Hadžići…). Inače, pulenke Radeta Unčanina, koje ne kriju ambicije, a to je trostruka kruna (Premijer liga, Kup BiH, Kup RS) sa radom za nastavak sezone počele su još 11. januara.

"Svjesne smo koliko možemo i idemo po titulu. Pod palicom Radeta Unčanina, Nikole Grahovca i Bojane Babić radimo dva puta dnevno, jer samo sa trudom, radom i vjerom možemo do cilja. Pripreme smo odradile odlično i spremne ulazimo u nastavak prvenstva", kaže prvotimka Borca Dajana Ignjatović.

U taboru nekadašnjih šampionki su svjesni da imaju dobar raspored u ovoj polusezoni i učiniće sve da ga iskoriste. Pred njima je možda i derbi sezone s ekipom Krivaje.

"Drugi dio sezone možda bi trebao da bude lakši, jer smo domaćini u svim derbijima. To jeste veliki plus, ali oprezno, utakmicu po utakmicu. Poštujemo sve ekipe i znamo da neće biti lako. Već u subotu nam dolazi jesenji prvak Krivaja, koji nam bježi jedan bod. Idemo na pobjedu, naravno, da zauzmemo lidersku poziciju, pa u ostatku prvenstva da je sačuvamo", istakla je sjajna rukometašica iz Doboja.

"Osice" će u nastavak sezone ući jače za Anu Vrančić, koja je stigla iz Gruda, dok je još neizvjesno hoće li računati na kapitena Božanu Ćutković, koja je upisala policijsku akademiju i još se nije vratila treninzima. Bez obzira na sve, u Borcu ne kriju da imaju najveće moguće ciljeve.

"Sve je u našim rukama, sami krojimo svoju sudbinu, a ja sam sigurna da će to biti bez poraza. Spremni smo za velike uspjehe, jer kada imate ekipu u kojoj svaka igračica daje svoj doprinos, od najstarije pa do najmlađe, to ne može izmaći. Tri trofeja će biti na banjalučkoj adresi, jer sa direktorom Darkom Savićem na čelu vjerujemo u to", zaključila je Ignjatovićeva.

Premijer liga za rukometašice nastavlja se ovog vikenda, a veliki derbi između Borca i Krivaje igra se u subotu, od 14 sati, u dvorani "Borik".