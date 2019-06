Rukometašice Gruda pišu istoriju: Bez poraza 55 mjeseci

Fenomenalne rukometašice Gruda završile su još jednu sezonu bez poraza, osvojile duplu krunu i nastavile nevjerovatan niz prvenstvenih utakmica bez poraza, koji traje više od 55 mjeseci ili 106 utakmica.

Bez obzira na to radilo se o jednoj od najslabijih liga u Evropi ili ne, Ženski rukometni klub Grude nastavio je da postiže rezultate vrijedne divljenja. Dominacija Gruđanki spada u red najvećih u evropskim okvirima kada je u pitanju domaće prvenstvo. Zvuči nestvarno da su posljednji prvenstveni poraz nove-stare prvakinje doživjela sada već davne 2014. godine (Katarina). U posljednjem kolu doigravanja pulenke Kornelije Leko su remizirale protiv ekipe Krajine (30:30) i tako zaključile sezonu sa učinkom od 27 pobjeda i jednim remijem.

"Već pet godina u malim Grudama stanuje veliki naslov rukometnih prvakinja BiH. Ove godine je i naslov pobjednika Kupa BiH vraćen onamo kamo pripada. Nevjerojatan je podatak da naš klub još nije navršio niti 10 godina postojanja, a da je već pet puta seniorski prvak BiH, trostruki osvajač Kupa, višestruki prvak BiH u mlađim dobnim skupinama", kaže čelni čovjek danas jednog od najupješnijih sportskih kolektiva u BiH Zoran Trlin.

Sportsko čudo iz Hercegovine je pravo svjetlo na kraju tunela u sumornom stanju u bh. sportu i zvijezda vodilja za sve ostale klubove u BiH. Od samog osnivanja cilj je bio masovnost rukometa, davanje šanse mladima i toga se drže i danas, pa je ovaj mali grad vrlo brzo postao središte razvoja ženskog bh. rukometa.

"Još nevjerojatnije zvuči podatak da je u šest godina natjecanja u Premijer ligi ŽRK Grude odigrao 134 utakmice, pretrpio šest poraza, odigrao dvije utakmice neriješeno i ostvario 126 pobjeda. Svjetski je rijedak rezultat da klub nije u nacionalnom prvenstvu poražen više od 55 mjeseci, za sve to zahvaljujem svima vama, kao i svim curama koje su prošle kroz naš klub. U ovom klubu je uvijek bilo mjesta za sve one koje srcem igraju za ovaj klub i koje na sve što im ovaj klub pruža odgovaraju na isti način, punom snagom do zadnjeg atoma. Naš osmi igrač zove se zajedništvo", naglasio je predsjednik Trlin.

Nema sumnje da će sa ovakvim funkcionisanjem klub u kojem je sve na svom mjestu i u kojem treneri od prvog dana svoju djecu uče pravim vrijednostima i dalje nastaviti da pišu istoriju bh. rukometa, ali i šire.