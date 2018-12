Rukometašice Gruda žele sezonu bez poraza

Rukometašice Gruda kolo prije kraja prvog dijela sezone osigurale su jesenju titulu u Premijer ligi BiH. Gruđanke su u proteklih 10 kola ostvarile isto toliko pobjeda i tako samo potvrdile nevjerovatnu dominaciju u posljednjih nekoliko godina.

Prošlog mjeseca navršene su četiri godine od posljednjeg poraza jednog od najmlađih, ali i najtrofejnijih bh. klubova. Od tog poraza od Katarine 2014. godine, Gruđanke nisu doživjele niti jedan poraz u prvenstvenim duelima, što je rekord koji malo ko može ponoviti, kako u BiH, tako i šire. Maksimalan učinak (30 bodova) i tri boda prednosti u odnosu na ove sezone sjajni Izviđač, izabranice Kornelije Rajković ponovo stavlja u ulogu prvog favorita za šampionsku titulu.

"Jesenji naslov i u ovoj sezoni ostaje u Grudama, može se reći sasvim očekivano i zasluženo. Još smo bez poraza i to mnogo govori o klubu, ali mi igračice ne razmišljamo o tom broju i ne stvara nam pritisak, čak imamo motiv dok igramo i borimo se za ovaj klub da ostanemo neporažene", kaže kapiten i ponajbolja rukometašica Gruda, Amanda Marić.

Ova sjajna 28godišnja rukometašica, koja spada u red najboljih u ligi, ističe da je tajna uspjeha Gruđanki jak kolektiv i zajedništvo, što se može vidjeti kroz jaku borbu na terenu.

"Smatram da drugi dio sezone možemo i hoćemo još bolje. Imamo kvalitet, dobar rad i mislim da sezona neće biti upitna i da će i ova biti zaključena bez poraza. Nije teško biti kapiten u ovakvom klubu i kolektivu. Cilj je završiti sezonu bez povrede i sa osvojenom titulom", naglasila je Marićeva, koja je zadovoljna svojim igrama.

Dodala je da ne razmišlja mnogo o promjeni sredine na kraju sezone, bitno joj je da ekipa odbrani naslov, a zatim će odlučiti o budućnosti. Za kraj je poručila da će im ove sezone najveći konkurent biti ekipa Izviđača, koju su nedavno bez problema savladale.

"Smatram da je zdravo i dobro imati konkurente, zbog većeg žara i motiva, ali nažalost, u našoj ligi je to rijetkost. Izdvojila bih ekipu Izviđača, iako smo u zadnjem susretnu s njima pokazale da samo same sebe možemo pobijediti u slučaju lošeg pristupa ili neozboljnosti iako to nije dozvoljeno kod nas", zaključila je jedna od liderki aktuelnih šampionki BiH.