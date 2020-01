Rukometna senzacija: Portugal pobijedio Francusku

Prvi šok na Evropskom prvenstvu u rukometu! Jedno od najvećih iznenađenja posljednjih godina. Reprezentacija Francuske, najmoćnija rukometna sila 21. vijeka, poražena je u prvom kolu šampionata i to od – Portugals! Trikolori su ostali u šoku, jer su izgubili skoro pa rutinski – 28:25 (12:11).

Ali, s druge strane, ove dvije selekcije su bile zajedno u grupi i u kvalifikacijama. I tada je Portugalija na svom terenu u Gimaraešu pobijedila Francusku, bilo je 33:27. Ako se tada vjerovalo da je to bila čista slučajnost, da su ih Trikolori potcijenili, sada nema nikakve dileme da Navigatori iz nekog razloga ne leže Didijeu Dinaru i njegovim pulenima.

Šokantan poraz doživjela je Francuska i sada će morati protiv Norveške i Bosne i Hercegovine da traži bodove spasa, da ne bi doživjela eliminaciju već u prvom krugu prvenstva, što bi bila prvorazredna senzacija.

Watch the Game Highlights from France vs. Portugal, 01/10/2020 pic.twitter.com/wSY1ngOmyX — EHF EURO (@EHFEURO) January 10, 2020

Sve do 18:18 ekipe su se smjenjivale u vođstvu, razlika je išla do tri gola prednosti. A, od momenta kada je Portugalija povela 19:18, Francuska više nijednom nije povela. Uspijevala je da dođe do izjednačenja, ali nikako i da slomi upornog rivala, koji je kod 25:25 napravio seriju 3:0 i dobio meč.

Diogo Brankinjo sa pet golova (5/5 šut) bio je najefikasniji u timu Portugalije, po četiri gola postigli su Feraz i Andre Gomeš. Što se tiče Francuske, Mem je bio strijelac pet golova, a po četiri su postigli Karabatić i Fabregas.

(Mozzart sport)