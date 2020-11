Rukometne kvalifikacije za Euro 2022. - 11 "zmajeva" sutra na Njemačku

Rukometna reprezentacija BiH sutrašnjom utakmicom u Diseldorfu protiv Njemačke počinje kvalifikacije za Evropsko prvenstvo 2022. godine. Bh. rukometaši će nastupiti desetkovani nakon što ih je pokosio virus korona, pa će selektor Bilal Šuman moći računati na svega 11 igrača, koji nisu praktički odradili niti jedan trening.

"Zmajevi" sa nikad većim problemima dočekuju novi ciklus kvalifikacija. Povrede, a najviše virus korona prouzrokovali su velike probleme bh. timu, koji je zbog pozitivnih na kovid-19 ostao bez skoro cijele ekipe. Zbog toga je Rukometni savez BiH od EHF-a, koji je već odgodio sedam utakmica prvog kola, tražio da odgodi ovaj susret, kao i onaj drugog kola protiv Austrije (igra se u nedjelju), no dobio je negativan odgovor, a iz njemačkog saveza su saopštili da nisu u mogućnosti da odgode susret jer nemaju novih termina za odigravanje utakmica.

"Moramo igrati bez obzira na sve stvari koje se dešavaju oko nas. Imali smo 35 igrača, a čak 20 od njih ne može biti ovdje. Onda smo okupili uži spisak od 18 igrača, imali smo pozitivnih, neki su u izolaciji, pa smo ostali na broju od 11 igrača. Znamo da je to nedovoljno, međutim odluka je takva kakva jeste. Bože moj, to je to, iz ove kože ne možemo izaći, vidjećemo kako to izgleda. Svjesni smo da tu ima novih igrača, da tu ima igrača koji nikad nisu igrali zajedno u odbrani, ali borićemo se", istakao je Šuman.

Svoje nezadovoljstvo zbog igranja utakmice iznio je i Ivan Karačić, koji je kritikovao EHF zbog dvostrukih aršina.

"Situacija je takva kakva jeste, kako svima, tako i nama, ali eto izgleda da na kraju nije kako svima, tako i nama, pošto je mnogo utakmica odgođeno, a naša nije. Nemamo dovoljno igrača, a i ovo što imamo je van takmičarske forme, ali kao i svaki put otići ćemo odigrati, daćemo 100 posto, pa ćemo vidjeti šta će biti", poručio je srednji bek bh. tima.

Tako se bh. reprezentacija našla u nemogućoj misiji protiv jedne od najboljih evropskih selekcija. Šuman će sutra računati na Benjamina Burića, Alena Ovčinu, Srđana Predragovića, Nikolu Prcea, Igora Mandića, Ivana Karačića, Ajdina Zahirovića, Mirka Hercega, Hasu Ćosića, Luku Perića i Gafara Hadžiomerovića.

Utakmica između Njemačke i BiH igra se u četvrtak od 16.15. Bh. reprezentacija se nalazi u kvalifikacionoj Grupi 2 sa selekcijama Njemačke, Austrije i Estonije. Plasman na Evropsko prvenstvo koje se igra u Mađarskoj i Slovačkoj od 13. do 30. januara 2022. godine će osigurati po dvije prvoplasirane, te četiri najbolje trećeplasirane reprezentacije iz osam kvalifikacionih grupa.