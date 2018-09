Rukometni savez BiH strijepi od odluke EHF-a

Sudbina bh. rukometa biće poznata sutra nakon sjednice Izvršnog odbora Evropske rukometne federacije, a kako stvari sada stoje, nije isključeno da vijesti iz sjedišta EHF-a budu pogubne za jedan od najtrofejnijih sportova u BiH.

Evropska rukometna federacija (EHF) uputila je oštru prijetnju na adresu Olimpijskog komiteta BiH i Ministarstva civilnih poslova BiH u kojem su istakli da će RS BiH, reprezentacija i klubovi biti suspendovani ukoliko se do 20. septembra ne riješi situacija u krovnoj kući bh. rukometa. Iz Rukometnog saveza BiH poslali su pismo EHF-u u kojem su naveli da nova bh. rukometna vlada radi na rješavanju problema i ozdravljenju bh. rukometa, koji se već neko vrijeme nalazi u dubiozi i koji još uvijek zbog nedobijanja ID broja ne može normalno funkcionisati. U prevodu, u odgovoru nisu ponudili ništa konkretno, ako se zna da krovni savez još nema račun.

"Bojim se za reprezentaciju", kazao je predsjednik RS BiH Mesnur Sinanović, koji je tek nekoliko sedmica na čelu UO, a čiji članovi još uvijek nisu dobili registar iz Ministarstva pravde da budu ovlaštena lica koja su izabrana na posljednjoj sjednici Skupštine.

S obzirom na to da još uvijek nisu formirana ni najavljena udruženje, jedno za domaće takmičenje i jedno za reprezentaciju, koja bi omogućila dobijanje ID broja i žiro račun, što bi dovelo do deblokade RS BiH, postavlja se pitanje šta je to onda što bi EHF spriječilo da ne suspenduje RS BiH i time praktički ugasi rukometni sport u BiH. Svoj stav danas bi trebalo da zauzme i Olimpijski komitet BiH.

"Nalazimo se u dubiozi i stanje je katastrofalno", naglasio je Sinanović, koji je dodao da bi Upravni odbor trebalo da zasjeda u četvrtak, gdje će pokušati riješiti i slučaj "Izviđač", zbog kojeg je pomjeren početak Premijer lige za rukometaše, s obzirom na to da bh. prvak zahtijeva da ne igra regularni dio sezone, već samo doigravanje za prvaka, iako propozicije takmičenja kažu da bh. prvak bez obzira na to igra li SEHA ligu mora igrati domaće prvenstvo. Tog dana saznaće i vijesti iz Beča, a ukoliko budu negativne, onda više neće biti važno kada će i hoće li bh. prvenstvo uopšte početi. Biće pogođena i reprezentacija BiH koja narednog mjeseca neće učestvovati u kvalifikacijama za Euro 2020. Da li će EHF progledati kroz prste RS BiH ili će zakucati posljednji ekser u sanduk bh. rukometa, saznaćemo veoma brzo.