Rukometni savez RS: Podržavamo sve odluke koje idu u korist rukometa

Rukometaši Borca prvaci su Bosne i Hercegovine za sezonu 2019/20.

Ovu odluku donio je komesar takmičenja Srđan Jović nakon što Upravni odbor Rukometnog saveza BiH nije donio odluku o prekidu ili nastavku sezone koja je prekunuta usljed pandemije virusa korona.

On je jutros objavio Bilten broj 19 u kojem se navodi da je novi šampion BiH RK Borac Banjaluka, dok Premijer ligu BiH napuštaju Goražde, Iskra i Drina.

Rukometna sezona na bh. terenima tako neće biti nastavljena, a tim povodom oglasili su se i iz Rukometnog saveza Republike Srpske.

Saopštenje Rukometnog saveza RS prenosimo u cjelosti:

"Rukometni savez Republike Srpske podržavao je i podržavaće sve odluke koje idu u korist rukometnog sporta, kako u Republici Srpskoj isto tako i kada je u pitanju nivo BiH. Ovo jasno govori da nikada nismo bili opstrukcija niti smo ikada blokirali rad Saveza sa sjedištem u Sarajevu i samo hoćemo da se radi po Statutu kao i svim drugim normativnim aktima Rukometnog saveza BiH. Na sastanku kojeg sam imao danas u Sarajevu sa predsjednikom RS BiH Slobodanom Zadrom i drugim potpredsjednikom Mensurom Sinanovićem, samo sam potvrdio da mene i moje saradnike zanima isključivo poštovanje propisa. Oni su se usprotivili odluci komesara za takmičenje Premijer lige za rukometaše Srđana Jovića koji je danas objavio bilten 19. po kojem je okončana tekuća sezona, a konačan poredak na tabeli utvrđen je stanjem u trenutku prekida prvenstva zbog pandemije i tražili su da se poništi ova njegova odluka. Na tako nešto nisam želio da pristanem, jer je komesar po svim propisima bio dužan da objavi konačan rasplet sezone i tu mu se niko ne može miješati, i isto je morao da uradi komesar takmičenja za rukometašice Zdenko Alpeza, ali on to još nije učinio iako je bio dužan da to uradi prije sedam dana. U međuvremenu pojavile su se opasne prijetnje komesaru Srđanu Joviću i ovim putem svima njima poručujem da RS Republike Srpske apsolutno stoji uz gospodina Jovića, i da ćemo sve te prijetnje prijaviti nadležnim organima.

Na današnjem sastanku predlagali su da Premijer liga BiH u narednoj sezoni ima 20 klubova koji bi bili svrstani u dvije grupe po 10 timova, samo da iz Lige ne ispadnu Iskra iz Bugojna i Goražde, a što je već ranije predložio Nedim Musić, predsjednik RK Gračanica. Кategorično sam to odbio, zalagaćemo se da se ispoštuje odluka komesara za takmičenje kao i da se poštuje potpisani sporazum iz 19. septembra 2019. godine u kojem jasno stoji koliko klubova ispada iz Premijer lige i kako se popunjava Liga za sezonu 2020/2021. Mi smo tada bili napadani od ljudi iz Republike Srpske što smo to potpisali, ali smo sve izdržali i stavili smo svima do znanja da nas interesuje bolje sutra za rukomet.

Nismo mi krivi što je očajno stanje u drugom entitetu iz kojeg bi pojedinci željeli da se miješaju u odluke i rad Rukometnog saveza Republike Srpske, ali o tome mogu samo da maštaju. Isto tako žele da nas označe kao krivce za trenutno stanje što apsolutno nije tačno s obzirom da smo oduvijek bili za transparentan rad kao i poštovanje Statuta i drugih normativnih akata RS BiH.

Ono što želim da napomenem, a to je da smo dogovorili da se sjednica UO RS BiH održi 12. juna. Ista će ovog puta biti održana, jer je priprema urađena prema propisima, a ne kako je to na nakaradan način želio sadašnji predsjednik Slobodan Zadro koji je uglavnom ignorisao naše više nego konstruktivne prijedloge.

Mi ćemo tražiti sastanak u Ministarstvu porodice, omladine i sporta Republike Srpske i siguran sam da ćemo od njih dobiti maksimalnu podršku. Takođe, ukoliko ljudi iz RS FBiH ne budu razmišljali isključivo za boljitak rukometa, onda ćemo najvjerovatnije zamrznuti naš status u RS BiH, odnosno sve do trenutka dok se konačno ne održi Skupština RS BiH koja je trebala da bude održana još u februaru tekuće godine. Očigledno je da se skupštinskog zasjedanja plaše pojedinci iz FBiH, jer vjerovatno više ne bi dobili povjerenje svoje baze da se nađu u najvišim organima RS BiH", navodi se u saopštenju potpisanom od strane predsjednika RS RS Marinka Umičevića, uz napomenu da će o svim dešavanjima u RS BiH biti razgovora i na sjednici Upravnog odbora RS RS, koji će biti održan u utorak u Doboju sa početkom od 14 časova."