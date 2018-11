Rukometno čudo iz Kozarske Dubice: Dvanaestogodišnja Lara Stanić oduševljava ove sezone

Od ove sezone na bh. rukometnim terenima više ništa nije isto. Za pomalo nestvarne igre i za pravo sportsko čudo pobrinila se 12-godišnja djevojčica iz Kozarske Dubice Lara Stanić.

Članica ŽRK Knežopoljka već uveliko rešeta mreže protivnika, a na posljednjoj utakmici Prve lige Republike Srpske, dakle u seniorskoj konkurenciji, vjerovali ili ne postigla je osam pogodaka.

Senzacionalni podvig mlada Dubičanka, inače učenica sedmog razreda ostvarila je u sedmom kolu protiv ekipe Rogatice, koja je slavila 34:27. No, o porazu niko i ne priča, s obzirom na to da je slavu pokupila djevojčica, koja je prezentirala nešto što će se dugo prepričavati. Iako je ovo podneblje odavno prepoznatljivo po iznimno talentiranim sportistima, mlada Lara, sigurno najmlađa u bh. Rukometu, je priča za sebe.

"Od malih nogu obožavam sport, a želja za rukometom mi se javila u osmoj godini. U ovom najljepšem sportu na svijetu sam se dobro snašla uz pomoć trenerica Bojane Rodić i Lene Kovačević, koje mnogo volim i poštujem", počela je Lara svoju priču za "Nezavisne".

Osim što redovno odlazi na treninge, supertalentovana djevojčica stiže i da obavlja školske obaveze. Odlična učenica naglašava da rukomet voli i zbog toga što kroz ovaj sport mnogo putuje i upoznaje nove prijatelje.

"Rukomet me mnogo naučio, kako da radim u timu i kako se zajedništvom mnogo toga može postići. Veoma sam uporna i kada nešto jako želim - to i ostvarim. Bez truda i rada se ne može ništa postići, a trenerice me podržavaju i guraju dalje i ja se svakom novom treningu mnogo veselim. Rukomet me čini srećnom i sa svakim novim uspjehom dobijam još veću želju da nastavim da radim ono što volim", istakla je junakinja ove rukometne sezone u BiH, koja iz utakmice u utakmicu pokazuje nevjerovatan talenat.

ŽRK Knežopoljka je oduvijek bio rasadnik talenata, a o svojoj pulenki, o kojoj će se tek pisati, s hvalospjevima govori Bojana Rodić, trenerica Dubičanki, koja od početka radi s Larom.

"Lara je djevojčica koju je prije četiri godine starija sestra dovela sa sobom na trening. Od prvog dana pa sve do danas Lara ne propušta trening, uporna je, vrijedna, odgovorna, pozitivna i vrlo brzo se izborila za poziciju u timu, iako je mlađa dvije godine od ostatka ekipe. Larino najjače oružje je brzina, zbog koje je još u periodu igranja mini-rukometa ostala zapažena na mnogim turnirima i osvajala nagrade kao najbolji pojedinac", kazala je Rodićeva i dodala:

"Seniorska ekipa Knežopoljke se takmiči u Prvoj ligi RS, kao najmlađa ekipa, a Lara je trudom i zalaganjem dobila moje povjerenje te je trenutno standardna prvotimka. U njoj vidim veliki potencijal, hrabrost i želju za uspjehom i sigurna sam da je pred njom blistava budućnost."

Svi oni koji su imali prilike da gledaju Laru, koja je sa 12 godina ušla u seniorske vode, mišljenja su da se radi o dragulju koji treba brusiti i da njeno vrijeme tek dolazi. Inače, Knežopoljka je treća u Prvoj ligi RS sa tri boda zaostatka za vodećim Borcem, s kojim će za vikend odigrati derbi dosadašnjeg dijela sezone.

18 golova postigla je Lara u dosadašnjem dijelu sezone, čak osam protiv Rogatice.