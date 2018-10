Sabina Pehić, legendarna rukometašica: Današnja djeca su daleko od pravih sportista

I danas u 44. godini mogu svakome postići po 10 golova, ali to mi nije u interesu, rekla je ovo za "Nezavisne" legendarna bh. rukometačica Sabina Pehić, koja se na početku ove sezone vratila na teren i postigla devet pogodaka za svoju Neretvu koja se takmiči u Prvoj ligi Federacije.

Već godinama proslavljena igračica radi kao trener u Ženskom rukometnom klubu Neretva. Ipak, zbog nešto manjeg fonda igračica ove sezone Pehićeva je odlučila da se vrati u roster i pomogne svojoj ekipi. Tako je bilo na premijernoj ovosezonskoj utakmici Prve lige Federacije protiv ekipe Živinica (30:17), na kojoj je postigla tri pogotka, da bi onda u drugom kolu protiv Viteza (28:36) šest puta pogađala protivničku mrežu.

"Lopta vuče. Uskočila sam da pomognem ekipi koja je ostala bez nekoliko igračica. Nekad neću da šutiram, dodajem i asistiram, ali eto nekad moram dati i pogodak. Inače, ne bih da nije takva situacija. Ipak, moraćete me još malo gledati ove sezone. Radim sa mladim igračicama od 2000. do 2006. godišta. To su sve djeca koja su ponikla u Neretvi. Cilj je održati klub na zdravim nogama", ističe Pehićeva koja se od profesionalne karijere oprostila još 2009. godine u dresu banjalučkog Borca.

Sabina Pehić je godinama slovila za jednu od najboljih rukometašica u BiH. Sa Borcem je osvojila četiri uzastopne titule, nekoliko kupova, a trofeje je osvajala i sa Galebom i Iskrom. Velika šampionka koja u svojim vitrinama ima tridesetak trofeja je dodala da su djeca sa kojom radi presretna kada je ona na terenu. Ipak, nada se da će se uskoro vratiti na primarnu poziciju kao trenerica.

"Djevojke su presretne, ne silazi im osmijeh sa lica, posebno kada pobijede. Kada su djeca u pitanju, nije problem da zaigram. Dajem sve od sebe da svoje znanje prenesem na njih, da upijaju poteze, ali treba puno rada i vremena", naglašava ona.

Uporedo sa rukometom, Pehićeva radi kao trener i u ženskoj fudbalskoj reprezentaciji BiH (U-17), te je ova legendarna sportistkinja iz Jablanice osvajala naslove i u fudbalu.

Nastupala je za brojne klubove, a za reprezentaciju je upisala preko 100 nastupa. Za kraj je dodala da se uopšteno malo ulaže u sport i mlade snage, ali isto tako da današnja omladina nije kao nekada, tako da njihov talenat brzo ode u zaborav.

"Slabo se ulaže u sport, pa i ženski rukomet. Daj bože da bude nekih promjena. Ipak, mora se reći da današnja djeca u svim sportovima ni približno ne rade profesionalno kao što se radilo nekada. Ne ulažu u sebe, zapostavljaju škole. Daleko su od pravih sportista", zaključila je jedna od najtrofejnijih bh. sportistkinja.