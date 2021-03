Šampanjac na hlađenju: Šampion na koljenima, "osice" nadomak titule

Rukometašice Borca došle su nadomak sedme titule prvaka BiH nakon što su danas u derbiju 15. kola Premijer lige, koji je označen kao derbi sezone u "Boriku" savladale aktuelnog prvaka, ekipu Gruda sa 23:17 (11:7).

"Osice" su tako po drugi put ove sezone savladale Gruđanke i tako povećale prednost na tabeli koja sada iznosi pet bodova (Grude imaju utakmicu manje).

Lider na tabeli je odigrao još jedan sjajan meč i tako potvrdio da je u ovom trenutku najbolji tim u BiH.

Bio je to pravi derbi u kojem su dominirale odbrane. Već na početku su domaće napravile osjetniju prednost (4:0), a gošće su prvi pogodak postigle tek u 8. minuti (4:1).

Od tada su Gruđanke zaigrale mnogo bolje te su u 18. minuti stigle na gol zaostatka (5:6). Ipak, pulenke Radeta Unčanina najviše zahvaljujući fantastičnoj Anđeli Stojanović su uspjele da u 21. minuti odu na plus 4 (9:5), a na poluvrijeme se otišlo sa rezultatom 11:7, a već tada Stojanovićeva je na svom kontu imala osam pogodaka.

U drugom poluvremenu Borac je uspjevao da čuva stečenu prednost, sve do 46. minute kada su Grude prišle na svega minus 1 (14:13). Potom su imale sedmerac za poravnanje, ali je sjajna Darjana Vukić odbranila, što je na kraju možda i presudilo. U narednom napadu je Stojanovića pogodila za 15:13, a kasnije i za 17:14.

Do kraja domaće su uspjele da i povećaju vodstvo za sigurnu pobjedu. Banjalučanke se sada nalaze milimetar od šampionske titule. Ponovo je sjajnu utakmicu odigrala Anđela Stojanović koja je bila najzaslužnija za trijumf svog tima. Susret je završila sa 13 pogodaka. Odbrana je takođe bila na nivou, što i govori broj primljenih pogodaka.

Tako je šampanjac stavljen na hlađenje, jer do kraja sezone Banjalučanke na papiru čeka još samo jedan težak ispit i to onaj u 17. kolu protiv Hadžića, takođe u „Boriku“ i ukoliko i to budu slavile, pet kola prije kraja može otpočeti dugo čekano šampionsko slavlje.

Poredak nakon nepotpunog 15. kola: Borac 25, Grude 20, Krivaja 20, Hadžići 20.