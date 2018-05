Šesti pehar za Borac

Rukometaši Borca su osvojili Kup BiH pošto su danas u finalu pobijedili Bosnu Centrotrans iz Visokog rezultatom 22:19 i osvojili šesti trofej u ovom takmičenju u klupskoj istoriji.

Obje ekipe su od početka igrale borbeno, Borac je rano stekao prednost od tri gola (5:2), ali je tim iz Visokog uspio da preokrene rezultat i u 23. minutu prvi put povede (8:7) te uvede poluvrijeme u neizvjesnu završnicu. U drugo poluvrijeme je bolje ušla Bosna, ali su Banjalučani popravili odbranu i do kraja meča uspjeli da obezbijede trijumf. Najefikasniji kod Borca bio je Dejan Unčanin koji je postigao osam golova. Odličan je ponovo bio golman Bojan Ljubišić sa 15 odbrana, a prvi strijelac poraženog tima bio je Emir Omanović sa šest golova.

“Teška utakmica, teža nego što je bilo polufinale, pogotovo za mlade momke kojima je ovo prvo finale. Napravili smo seriju 5:0 u najtežem trenutku kada smo gubili dva razlike. Ljubišić je ponovo bio bravurozan, a momci su uz pomoć njega uspjeli da dođu do pehara. Veliko hvala publici koja nas je nosila u oba meča. Sve u svemu, zadovoljan sam sezonom, a pogotovo afirmacijom mladih igrača”, rekao je Bojan Unčanin, trener Borca.

Adnan Harmandić, igrač Bosne i najbolji igrač turnira čestitao je Borcu i istakao da je banjalučki tim iskoristio greške Bosne a da je Ljubišić bio prevaga.

Ljubišić je proglašen za najboljeg golmana turnira, a najbolji strijelac je Dejan Unčanin sa 11 golova.

Borac je u polufinalu savladao mostarski Zrinjski rezultatom 21:15 (12:7) i prošlogodišnjem osvajaču Kupa se revanširao za poraz u polufinalu. Obje ekipe su ušle nervoznije u utakmicu, nije bilo lako doći do pogotka, pa smo na treći gol i vođstvo Borca od 2:1 čekali do osmog minuta. U nastavku su Banjalučani poveli sa pet golova prednosti, a njihov loš napadački period u drugom dijelu rival nije uspio da iskoristi. Ekipa trenera Bojana Ljubišića do slavlja je došla zahvaljujući prije svega dobroj odbrani i odličnom golmanu Bojanu Ljubišiću, koji je 17 puta zaustavio šut rivala. Najefikasniji u pobjedničkom timu bili su Srđan Mijatović, Đorđe Ćelić i Marko Ćeranić sa po četiri gola, a u timu iz Mostara izdvojili su se Vedran Delić sa šest golova i Marino Paradžik sa 10 odbrana.

"Čestitam Zrinjskom na fer utakmici, a mojim igračima na borbenosti i pobjedi. Odigrali su svih 60 minuta odbranu maestralno i kada nas napad nije služio sredinom drugog poluvremena bili smo nepremostiva prepreka za rivala. Ljubišić je bio odličan na golu", rekao je Unčanin.

Zdravko Medić, trener Zrinjskog, izjavio je da je ovo bila najlošija utakmica njegovog tima ove sezone te dodao:

"Kako smo trenirali posljednjih 20 dana tako smo i odigrali. Momci su očigledno završili sezonu prije 20 dana."

Rukometaši Bosne Centrotrans iz Visokog pobijedili su u polufinalu Konjuh iz Živinica rezultatom 30:26 (10:10), a pobjedu su osigurali tričetiri minuta prije kraja utakmice kada su poveli sa četiri gola razlike (28:24). Prvi strijelac Bosne bio je Mirza Kapić sa 10 golova, a važnu ulogu u trijumfu imao je golman Mirnes Grčo sa 14 odbrana. Na drugoj strani najefikasniji su bili Nermin Smajić sa sedam golova i Elvis Brkić sa šest.

Prolongirana sjednica Skupštine

Izborna sjednica Skupštine Rukometnog saveza RS prolongirana je za 15 dana. Trebalo je da bude održana danas u Banjaluci, međutim procijenjeno je da nijedan kandidat za predsjednika Upravnog odbora nema dvije trećine glasova pa je prolongirana. Kandidati za nasljednika Zdravka Milićevića su Marinko Umičević i Damir Ćopić. Do sjednice bi trebalo da budu održani sastanak UO i sastanak sa članovima regionalnih saveza.