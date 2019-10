Sirčo umjesto Unčanina na klupi Vogošće

Rukometaše Vogošće PH će predvodiće novi trener Edhem Sirčo koji je zamijenio Bojana Unčanina s kojim je sporazumno raskinut ugovor.

Vogošćani su upisali četiri poraza, a imaju i pobjedu i remi.

"Zbog loših rezultata, posebno nakon poraza od -16 i -11, zajednički smo donijeli odluku da se raziđemo. Bojanu želimo sve najbolje, on je odličan čovjek i trener, ali u ovakvim situacijama treneri nastradaju. I on je detektovao da je promjena potrebna, vidjećemo kako će biti sa novim trenerom. Na rezultate su sigurno uticali loš raspored, povrede i nastupi u evropskim utakmicama, ali moralo je doći do promjene", rekla je Mirela Mirvić-Kituša, operativni menadžer Vogošće za "Nezavisne".

Unčanin je svjestan da rezultati nisu bili na očekivanom nivou.

"Jesmo se sporazumno rastali, ali oni su bili više za promjenu jer misle da će to doprinijeti pozitivnom šoku. Rezultati jesu bili loši, ima objektivnih i subjektivnih razloga za to, ali ne bih sada o tome. Nadam se da će promjena pozitivno uticati na ekipu", rekao je Unčanin.