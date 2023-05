Skandal u Inđiji: Napadnut nekadašnji selektor reprezentacije Srbije (VIDEO)

Saša Bošković, trener rukometnog kluba Bekamenta iz Aranđelovca, zaradio je crveni karton tokom gostovanja njegovih rukometašica u Inđiji ekipi Železničara. Ništa ne bi bilo sporno da prema njegovim navodima on kasnije nije zaključan u hodniku, a potom i napadnut.

Sukob se dogodio poslije utakmice u Inđiju između Železničara i Bekamenta.

Na konferenciji poslije meča prije kratkog obraćanja povodom same utakmice začuo se razgovor uz tvrdnje stratega gostujuće ekipe.

"Dobio sam crveni karton. Ceco, bio sam zaključan u hodniku sa nekim gospodinom, ja ne znam ko je. On me je napao. On je mene udario. Odbranio sam se. Ja znam šta će ti ljudi tamo. Šta će policija tu? Mene je policija identifikovala za vrijeme utakmice. Nisam mogao da izađem. Bio sam zaključan u hodniku. Ovaj jedan što je došao imao je majicu kluba, drugi je došao u civilu" istakao je Bošković tokom razgovora na konferenciji.

Trener Bekamenta je od 2011 .d0 2016. predvodio rukometašice Srbije, a najveći uspjeh ostvaren je 2013. na Svjetskom prvenstvu kada je osvojena srebrna medalja.

Inače, Železničar je meč riješio u svoju korist 32:26 i tako izjednačio na 1-1 u polufinalnoj seriji. Pobjednik narednog meča plasiraće se u finale, prenosi "Telegraf".