Skandal u norveškom rukometu: Igrači dijele fotografije gole koleginice

Skandal u norveškom taboru! Norveški rukometaši dijele fotografije svoje kolegice, 26-godišnje Nore Mork.

Lijepoj rukometašici hakovan je mobilni telefon za vrijeme okupljanja ženske ekipe i s njega su skinute golišave fotografije koje kruže među igračima reprezentacije koja trenutano igra na Evropskom prvenstvu u Hrvatskoj.

Skandal je ozbiljno uzdrmao Noru Mork koja je najavila tužbu i odlazak iz reprezentacije.

„Bila sam sasvim slomljena. To je moje okruženje i mislila sam da su to ljudi koji bi se trebali brinuti o meni. Razočarana sam i žao mi je. Obavijestila sam Savez da razmišljam o nastavku igranja za reprezentaciju. Ne znam želim li biti dio kolektiva koji više štiti kolege koji su počinili seksualno uznemiravanje, nego mene“, rekla je Mork.

Trener norveških rukometaša Kristijan Berge te kapetan Bjarte Majrhol izbjegavaju odgovore, piše Večernji.hr.

„To je nešto o čemu ne trebamo raspravljati preko medija, nego mi, međusobno, u reprezentaciji. Tužni smo zbog svega… Razgovarao sam s njom i bio sam direktan i rekao joj da je sve ovo plasirano u pogrešno vrijeme, usred prvenstva“, izjavio je kapetan.

Norveški savez još uvijek šuti.

Skandal je isplivao baš ovih dana te savez ne želi pokrenuti istragu za vrijeme Evropskog prvenstva.

„Kolege su me maltretirale i niko za to još nije odgovarao, predugo to traje“, rekla je jedna od najboljih svjetskih rukometašica koja je u vezi s fudbalerom ruskog Krasnodara i norveškim reprezentativcem Stefanom Strandbergom.

