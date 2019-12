Slađan Subotić, golman Borac M:tela: Srećno zalutao u rukomet

Slađan Subotić, golman rukometaša Borac M:tela, kaže da je zalutao u rukomet, ali sudeći po učinku na terenu - na pravo mjesto je zalutao. O tome svjedoče važne odbrane za banjalučki klub, ali i posljednje priznanje za najboljeg golmana na Svesrpskom kupu.

"Priznanje mi mnogo znači, posebno zato što su na turniru u Palama branili golmani za poštovanje poput Luke Arsenića, koji nastupa za Vojvodinu. Ovo je i motiv više za mene, ali ostaje žal što nismo osvojili turnir jer smo u finalu mogli da dobijemo Vojvodinu, prvaka Srbije i učesnika SEHA lige", rekao je Subotić za "Nezavisne" dan nakon finala, koji je njegov tim izgubio nakon sedmeraca.

Subotić je na rukometni gol stao neočekivano sa 15 godina.

"U Tesliću sam trenirao fudbal, bio sam igrač, ali drugarima je na malom fudbalu falio golman i zvali su me. Nisam primio nijedan gol do kraja turnira. Slično je bilo i sa rukometom, zvali su me da pomognem. Međutim, trener je zbog moje visine želio da budem bek jer im je trebao igrač na toj poziciji, ali ja sam rekao: 'Ili ću biti golman, ili odoh kući' i tako je sve počelo. Imao sam 15 godina", rekao je dvadesetšestogodišnji golman.

Rukometnu karijeru je počeo u RK Teslić, zatim je nastupao za Kotor Varoš, Kozaru (Kozarska Dubica), Derventu i Krajinu (Cazin) prije nego što je 2017. došao u Borac. U banjalučkom klubu prvi golman je Bojan Ljubišić, ali Subotić sve više dobija priliku i odlično je koristi.

"Nije sramota sjediti na klupu kada brani najbolji igrač i golman Premijer lige i najbolji sportista Republike Srpske. Samim gledanjem šta Bojan radi mnogo učim. On je veliki čovjek i sportista, kao i trener Mirko Mikić, koji ima puno povjerenje u mene i zahvalan sam za šansu koju mi pruža", rekao je Subotić te o svojim odbranama dodao:

"Nekad sam manje, a nekad više dobar. Uvijek može bolje i trudim se da budem bolji, ali mislim da su i Mirko i Bojan zadovoljni mojim učinkom."

Subotić je osvajao Kup RS, Kup BiH, a ove godine on i saigrači imaju za cilj da osvoje duplu krunu, odnosno da odbrane trofej u Kupu BiH i da titulu prvaka BiH vrate u Borac. Prvi dio polusezone su završili na vrhu sa 12 pobjeda, remijem i dva poraza (utakmica sa Gračanicom još nije registrovana).

"Biće veoma teško zadržati prvo mjesto do kraja Premijer lige, jer je pred nama dosta teških gostovanja, između ostalog i kod Gračanice, koja nam diše za vratom. To je veoma ozbiljna ekipa, koju je trener Damir Doborac odlično posložio, zna šta hoće i glavni nam je rival za trofej. Naravno, ni ostale ne treba potcijeniti i očekujem borbu do kraja lige. Bodovi na gostovanju mogu biti presudni i zbog toga mislim da je bod koji smo nedavno osvojili u Visokom protiv Bosne veoma bitan, jer će tamo ekipe teško dolaziti do bodova, posebno kada se u tim vrati Adnan Harmandić", istakao je Subotić.

Prijaju mu trofeji, kao i svakom sportisti, bori se za njih, ali oni nisu motiv zašto svaki dan odlazi na trening.

"Rukomet sam počeo da treniram jer sam zavolio taj sport, uživam u tome i braniću dok god uživam bez obzira da li je to inostranstvu, Premijer ligi ili nižem rangu takmičenja. U Borcu mi prija atmosfera, sve probleme prevazilazimo i pravimo dobre rezultate zato što imamo dobru hemiju u timu i pravi smo drugari.

Voli putovanja

Slađan Subotić u slobodno vrijeme voli da čita knjige, ali uživa i u putovanjima.

"Volim da putujem i jedan od razloga zašto volim rukomet su upravo putovanja. Upoznajemo bolje BiH, jer smo stalno na putovanjima, a sa Borcem sam bio i u Grčkoj, Litvaniji, Rumuniji... Za odmor ljeti biram primorje, a zimi volim da odem na neku našu planinu gdje su mir i tišina", rekao je Subotić.