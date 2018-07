Slaviša Rističević: Dolazak u Banjaluku pun uspomena

Slavišu Rističevića, bivšeg rukometaša Borca, rukomet je nakon 28 godina ponovo doveo u Banjaluku. U gradu na Vrbasu je boravio zbog Akademije "Nikola Karabatić", ali bio je to i susret starih prijatelja, grada za koji ga vežu lijepe uspomene i grada u koji ponovo želi da dođe.

"Emotivno sam doživio povratak u Banjaluku. Puno slika mi je prošlo kroz glavu. Mnogo je lijepih uspomena, susreta s prijateljima i zaista je lijepo. U Borcu sam bio od 1987. do 1989. godine, taj klub mi je uvijek ostao u srcu. S ponosom sam nosio dres Borca", ispričao je Rističević, za "Nezavisne".

Neke stvari su se promijenile od njegovog posljednjeg boravka u Banjalaci, ali neke ne.

"Grad se mnogo promijenio. Pola grada nisam prepoznao, puno se izgradilo, ali ljudi su ostali isti. I 'Borik' je ostao gotovo isti. Nastojaću češće da dolazim, a želim da dođem i sa djecom", dodao je bivši rukometaš Borca, koji je u banjalučki klub stigao iz Radničkog iz Goražda.

Ubrzo ga je rukometni put odveo u Francusku, gdje i sada radi kao trener. Znanje prenosi rukometašima Frontinjana u Nacionalnoj prvoj ligi, a da bez rukometa ne može ni van sezone, potvrda je i dolazak u Banjaluku s talentovanim francuskim igračima.

Sa četrdeset rukometaša i rukometašica, koji su kao polaznici Akademije "Nikola Karabatić" boravili u Banjaluci ove sedmice, posjetio je Borac. Budući asovi su se upoznali sa bogatom istorijom banjalučkog kluba, a napravljene su i neke fotografije za uspomenu. Sudeći prema iskustvima francuske akademije, talente iz ove zemlje i narednih godina ćemo vidjeti u Banjaluci, a možda dođe i legendarni Nikola Karabtić.

"Svi me pitaju da li će i on doći. To je njegova želja i kada bude imao manje obaveza, doći će u Banjaluku. "Polaznici Akademije 'Nikola Karabatić' već četvrti put dolaze u Banjaluku, idu i u druge gradove, zemlje, upoznaju kulturu, uče druge jezike, druže se. Ovi kampovi su više od rukometa i cilj nam je da kada se polaznici kampa vrate kući da budu impresionirani. Što se mene tiče, Nikola je moj prijatelj, i kada god mi obaveze dozvoljavaju, pridružim se Akademiji i radim s mladim rukometašima", dodao je Rističević, koji je osim u francuskoj, kao trener, radio i u Tunisu.