Španci pregazili Brazilce, važna pobjeda Norveške

Španija je u drugom kolu drugog kruga Svjetskog rukometnog prvenstva pobijedila Brazil rezultatom 36:24.

Pobjeda Španije bitnija je za Hrvatsku kad se gleda plasman na kvalifikacioni turnir za Olimpijske igre. Plasman će izboriti sedam najboljih reprezentacija sa Svjetskog prvenstva, a to znači da će treći iz grupa drugog kruga proći na turnir, kao i pobjednik razigravanja između četvrtoplasiranih (postoji mogućnost i da poraženi iz tog dvoboja ode na kvalifikacioni turnir ako prvak Evrope postane jedna od sedam najboljih reprezentacija s ovog prvenstva).

Hrvatska će, ako izgubi od Njemačke i Francuske, biti treća te osigurati plasman ako Španija u posljednjem kolu ne pobijedi Njemačku i Brazil ne pobijedi Island. U slučaju pobjede Brazila protiv Islanda, stvorio bi se krug od tri reprezentacije od četiri boda, a zbog gol-razlike u međusobnim duelima, Španci bi uzeli treće mjesto, Hrvatska četvrto, a Brazil peto.

Ako reprezentacije Hrvatske i Španije same budu imale po četiri boda, treća će završiti Hrvatska zbog boljeg međusobnog duela.

Hrvatska može pasti na peto mjesto jedino ako izgubi sve utakmice do kraja, Španija ne izgubi od Njemačke, a Brazil pobijedi Island. U tom slučaju bi Hrvatska i Brazil imali po četiri boda, a Brazilci bolji međusobni omjer.

U drugom meču Norveška je upisala važnu pobjedu protiv Švedske, a oni su slavili rezultatom 30:27. Prvo poluvrijeme se igralo gol za golom, a do maksimalne prednosti Norvežani su stigli u finišu prvog poluvremena kada su serijom 3:0 stigli do vodstva od 17:14.

Odmah na početku drugog poluvremena Norvežani su stigli do sedam golova prednosti, a to su do kraja meča mirno kontrolisali i stigli su do pobjede.

