Srbija ima najboljeg igrača Evrope, a on ne igra za "Orlove" na EP

Srpski rukometaš Petar Nenadić proglašen je za najboljeg igrača Evrope u 2019. od strane Evropske rukometne federacije (EHF).

Bek mađarskog Vesprema je bio najbolji u žestokoj konkurenciji u kojoj su braća Karabatić iz Francuske, Danac Mikael Hansen, Hrvat Luka Cindrić, Igor Karačić, Arpad Šterbik.

Interesantno, ali najbolji rukometaš "Starog kontinenta" nije član reprezentacije Srbije koja u Gracu učestvuje na Evropskom prvenstvu! Nenadić se povukao iz reprezentacije nakon serije skandala na prethodnom EP 2018. u Zagrebu, kada su se sukobili Dragan Škrbić i tadašnji selektor Jovica Cvetković.

"Pauza ili oproštaj, nisam siguran još uvek, ali u svakom slučaju, potrebna mi je pauza posle dosta godina i samo dva propuštena takmičenja u nacionalnom dresu. Potreban mi je "brejk" u svakom smislu. Vreme će pokazati da li će biti samo pauza ili oproštaj. To je moja odluka, nije ishitrena, nekim ljudima je već bila najavljena. Kao reprezentacija jedino smo bili konkurentni za vrh te 2012. Mi smo još jedna propuštena generacija, pogotovo moja generacija", rekao je Nenadić.

Nenadić je u Vesprem stigao početkom 2018. za 500.000 evra iz Fukse Berlina, a prethodno je igrao za Vilsu Plok, Holstebro, Segedin, Barselonu, Algesiras i Crvenu zvezdu u kojoj je počeo profesionalnu karijeru.

Prošle sezone je osvojio titulu sa Vespremom, koji je poražen u finalu EHF Lige šampiona. Sa Srbijom je osvojio Mediteranske igre 2009, te evropsko srebro 2012.

Srbija je u petak poražena od Bjelorusije na startu EP, a u drugom kolu igra sa Crnom Gorom ključni meč u borbi za drugu fazu. U trećoj rundi rival će biti Hrvatska, u ponedjeljak.

Congratulations to Petar Nenadic & @Duda18Amorim EHF Players of the Year! pic.twitter.com/FbGcEvgcVd