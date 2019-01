Srbija potpuno nadigrana od Njemačke u oproštaju od Berlina

Muška rukometna reprezentacija Srbije poražena je u posljednjem meču grupne faze Svjetskog prvenstva od Njemačke sa 31:23.

Izbranici Nenada Peruničića završili su na pretposljednjem mejstu što znači da će u "Presidents cup" igrati za plasman od 17. do 20. mjesta.

"Orlovima" ostalo je još potencijalno dva meča do povratka kući, a sve će zavisiti od meča sa Bahreinom.

Ukoliko reprezentacija Srbije savlada Bahrein (subota), za sedamnaesto mjesto igraće protiv pobjednika iz duela između petoplasirane ekipa iz grupe C i D.

Srbija je odigrala veoma dobrih 25 minuta meča, stalno je bila u egalu, međutim u završnici prvog poluvremena je popustila i Nijemci su na pauzu otišli sa +14, 16:12.

The co-hosts Germanyclaim two more points and are off to the main round at #handball19 as they defeat Serbia 31:23 #handball19 #GERDEN2019 #GERSRB @DHB_Teams @rssrbije pic.twitter.com/9mHzYKlNUo