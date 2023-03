Srbija srušila Norvešku u posljednjoj sekundi, Orlovi gaze ka EP

​Rukometaši Srbije pobijedili su Norvešku 25:24 u meču 3. kola kvalifikacija za Evropsko prvenstvo, odigranom u Novom Sadu, a junak meča bio je Uroš Borzaš koji je u posljednjoj sekundi postigao gol za pobjedu.

Prije ovog duela, Srbija i Norveška imale su po dvije pobjede nad Slovačkom i Finskom, pa je ovaj duel umnogome određivao borbu za prvo mjesto u grupi. Tako, poslije velike borbe, orlovi su pokazali da podižu formu iz meča u meč i da sistem koji je postavio selektor Toni Đerona polako daje rezultate.

Srbija je u ovaj meč ušla oslabljena za povrijeđene Cuparu i Đorđića. Tako, od samog početka viđena je nešto nervoznija igra u kojoj su gosti dikrtirali ritam meča i imali konstantno vođstvo.

Ipak, Orlovi nisu dozvolili rivalu da se rezultatski odlijepi, a posebno je bio raspoložen golman Milosavljev.

Tako je prednost Norveške na poluvremenu iznosila 14:12.

U nastavku, Srbija je znatno pojačala ritam. Ponovo je Dejan Milosavljev bio taj koji je odbranama pokrenuo ostatak tima, prenosi Telegraf.

Srbija je malo po malo preuzimala inicijativu, pa je tako, prednost rivala iznosila samo -1, 19:18. Potom, poslije dvije odlične odbrane Milosavljeva Srbija pravi dvije kontre za dva gola i vođstvo 20:19, i tako najavljuje preokret.

Uslijedilo je nekoloiko minuta drame u Novom Sadu pošto su Norvežani ponovo preuzeli vođstvo od jednog gola. Ponovo, golom pešmalbeka na 5 minuta do kraja, uslijedilo je novo izjednačenje 22:22, a onda Srbija na 3 minuta do kraja preuzima vođstvo ponovo za 23:22, a onda i za 24:23. Na 20 sekundi do kraja, lopta pogađa u nos Milosavljeva i odlazi u gol za izjednačenje. Ipak, na samo 10 sekundi do kraja, lopta dolazi do Borzaša koji postiže gol u posljednjoj sekundi za treću pobjedu Srbije.

Na nedavno odigranom Svjetskom prvenstvu, Srbija je zauzela 11. mjesto dok je Norveška bila šesta.