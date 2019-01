Srbija u posljednjim minutima slomila Bahrein

Muška rukometna reprezentacija Srbije pobijedila je Bahrein sa 32:27, u meču za plasman od 17. do 20. mjesta na Svjetskom prvenstvu u Danskoj i Njemačkoj.

Izabranici Nenada Peruničića nisu uspjeli da se plasiraju u drugu fazu šampionata pošto su grupnu završili na tek petom mjestu.

Zbog toga "orlovi" igraju takozvani "Presidents cup", odnosno mini turnir za plasman od 17. do 20. mesta.

Postoje tri mini turnira, a igraju ga najbolje četvrtoplasirane (od 13. do 16), petoplasirane (od 17. do 20) i posljednjeplasirani ekipe grupne faze (od 21. do 24).

Srbija je u prvom meču uspjela da savlada Bahrein rezultatom i time se plasira u mini-finale gdje će igrati protiv Austrije ili Argentine. "Orlovi" nisu briljirali na ovom meču, mučili su se od starta, ali su na kraju uspjeli da pobjede.

Bahrein je iznenadio srpske rukometaše, igrali su bez respekta i na kraju zamalo da i dođu do trijumfa. Srbija je pobjedu obezbijedila tek u posljednjim minutima, a do tada je bio egal.

SP, plasman od 17-20. mjesta:

Srbija - Bahrein 32:27

20.30 Austrija - Argentina

