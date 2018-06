Srđan Predragović u Banjaluci puni baterije za Bundesligu

Nakon sjajne sezone u Lincu vraćam se u Njemačku. U narednoj sezoni ću ponovo igrati Bundesligu, potvrdio je za "Nezavisne" Srđan Predragović, nekada velika nada banjalučkog Borca i rukometni reprezentativac BiH.

Desno krilo "zmajeva" trenutno odmara u rodnoj Banjaluci, gdje puni baterije za nadolazeću sezonu. U gradu na Vrbasu će ostati do 9. jula, kada će se pridružiti novom klubu. Najbolji strijelac austrijskog šampionata u minuloj sezoni sa 180 golova u regularnom dijelu prvenstva nije želio otkrivati ime novog kluba, dok Linc u narednim danima ne potvrdi njegov zvanični odlazak.

"Kući je uvijek lijepo i najtoplije. U Banjaluci se odmorim, vidim staru raju, tako da iskoristim svako slobodno vrijeme da dođem. Znam i da je Borac osvojio Kup ove sezone i to je lijepa vijest da će ponovo igrati u evro-kupovima", ističe 23-godišnji Banjalučanin.

Rukometaš, koji je sa 17 godina kao junior Borca prešao u slavni Guberzbah, prezadovoljan je igrama u Austriji, a one su doprinijele da se ponovo vrati u vjerovatno najbolju ligu na svijetu. U centar pažnje je došao nastupom protiv ekipe Bruka, kada je postigao 19 pogodaka.

"Cjelokupno sam zadovoljan sezonom u Lincu. Najvažnije je, kako kažu, da sam ostao živ i zdrav i da nije bilo povreda. Uz sve, bio sam najbolji strijalac lige", naglasio je Predragović.

Kao veliki talenat je još 2012. napustio Borac, za koji nije uspio upisati seniorski nastup. Potpisao je za čuveni Gumerzbah, gdje je i prošao akademiju ovog kluba.

"Odlazak u takav klub u to vrijeme je bio čudo, posebno iz naših klubova. Do tada sam samo putem TV ekrana gledao utakmice takvih timova. Brzo sam se adaptirao, prošao omladinske selekcije, došao i do prvog tima. Šta sam tu naučio, pokazao sam u drugim klubovima (Esen, Neuhausen, Balingen). Pet godina u Njemačkoj, te jedna u Austriji je bilo veliko iskustvo za mene, a sada sam spreman za nove izazove", riječi su rukometaša, kojeg je prošle godine primijetio i selektor Bilal Šuman, uputivši mu poziv u bh. reprezentaciju.

Kao i veliki broj drugih uspješnih sportista, i Predragović je daleko od kuće gradio karijeru. Slobodnog vremena gotovo da i nema, a s obzirom na to da živi sam, naučio je i da kuva, te često sebi spremi neko od domaćih jela.

"Odmor koristim za druženje. Istina, nema puno slobodnog vremena, iako sam iz Austrije često vikendom dolazio kući. U Njemačkoj ga ima još manje, putovanja su daleka, tako da uglavnom odmaram u pauzi između utakmica. A što se hrane tiče, kad si sam, potrudiš se da sebi nešto napraviš od domaćih specijalita. Nije to ništa posebno, ali naučio sam da spremim nešto. U Austriji je dosta ljudi sa naših prostora, tako da je bilo dosta lijepih restorana", zaključio je naš sagovornik.

Na kraju je dodao da žali zbog one sporne utakmice između BiH i Švajcarske i slučaja "Tomislav Nuić", koji je "zmajeve" spriječio da igraju baraž za Svjetsko prvenstvo protiv Norveške. Ipak, vjeruje kako će u narednom ciklusu prvi put sa BiH izboriti plasman na Euro 2019.