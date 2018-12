Srpkinje izgubile šansu za polufinale, Crnogorke bolje

Rukometašice Srbije poražene su od Crne Gore rezultatom 28:27 čime su izgubile šanse za plasman u polufinale Evropskog prvenstva u Francuskoj.

Srpkinje su odigrale utakmicu u Nantu punu oscilacija, imale prednost na poluvremenu, ali su očajno odigrale drugi dio i doživjele neuspjeh.

Ekipa Ljubomira Obradovića mnogo će žaliti za izgubljenim loptama i napravljenim greškama, koje su odnijele priliku da se u direktnom duelu sa Francuskom bori za polufinale.

"Orlice" će u srijedu od 21 sat igrati protiv Francuskinja koje imaju šansu da uz Rusiju odu među četiri najbolje selekcije na Starom kontinentu.

Srbija je sada pala na petu poziciju u grupi sa dva boda, koliko ima i Danska, Švedska je četvrta sa tri, dok su Crnogorke skočile na treće mjesto sa četiri osvojena boda.

"Lavice" nisu prenijele nijedan bod u drugu grupu, ali mogu do polufinala – za to je potrebno da Srbija savlada Francusku, a one u posljednjem susretu budu bolje od Danske.

Utakmica u Nantu počela je veoma loše po Srbiju koja nikako nije uspjevala da odbrani "brzi centar" rivalki, pa je Majda Mehmedović nekoliko puta na gotovo isti način postizala pogotke i anulirala sve dobro što je urađeno u napadu.

(b92)