Srpski rukometaš iz Izraela: Raketirali su skoro sve velike gradove

Sukob između Izraela i Hamasa eskalirao je u noći između utorka i srijede sa više stotina ispaljenih raketa, sa više desetina civilnih žrtava. Poslije noći nasilja kakvo u ovom turbulentnom regionu nije viđeno godinama ostale su ruševine i potresni prizori, ali dan protiče mirno.

To je za "Blic" potvrdio Tomislav Stojković (35), rukometni golman Hapoela iz Ašdoda, jednog od gradova u južnom pojasu između Gaze i Tel Aviva koji su se noćas našli na udaru Hamasovih raketa.

"Poslednji napad bio je u sredu oko pet sati, tako da je za sada ovde mirno", rekao je Stojković.

Izraelski mediji prenijeli su da su dvije žene poginule, a oko 90 ljudi povrijeđeno kada su na susjedne gradove Aškalon i Ašdod pale rakete ispaljene iz pojasa Gaze.

"Otvorena su javna skloništa u gradovima, a skoro svaki stan ima posebnu, sigurnu sobu i tamo se sklanjamo kada se oglase sirene. Škole po naredbi ne rade u krugu od 40 kilometara od Gaze", kaže rukometaš.

On je, kao i ostali stanovnici raketirane izraelske obale, prethodnu noć proveo u strahu. U Ašdodu koji ne na pola puta između Tel Aviva i Gaze, sirene za vazdušnu opasnost nisu neobična pojava, ali je eskalacija između Izraelaca i Palestinaca bila najgora od 2014. godine.

Stojković je poslao video snimljen sa njegove zgrade u Ašdodu na kojem se vidi kako rakete i izraelski PVO paraju nebo.

"Sinoć je bilo jako ozbiljno, raketirali su u isto vreme skoro sve velike gradove u Izraelu. Samo na Tel Aviv su ispalili više od 100 raketa, ukupno više od 800", rekao je Stojković.

