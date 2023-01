Srpski rukometaš pred otkazom jer je čestitao rođendan Republici Srpskoj

Srpski rukometaš Miloš Čekić, član Iskre iz Bugojna, nalazi se pred otkazom u tom klubu, jer je na društvenim mrežama čestitao rođendan Republici Srpskoj, prenose mediji.

Čekić je u ponedeljak okačio fotografiju granica Republike Srpske, uz natpis "Ti si moj zavet. Rađala si najhrabrije i najhrabriji su te branili", što se nije svidjelo i samom klubu iz Federacije BiH i navijačima i ljudima iz tog mjesta.

Krenuli su da gaze njegov dres, pozvali su klub da raskine ugovor sa njim, a prvi čovjek Iskre Ejub Zukić pokušao je da objasni situaciju za "Sport Sport ba."

"Sve što kažem, kažem u svoje ime. Mi naravno osuđujemo svaki vid nacionalnog ispada, ali mislim da se ovo malo preuveličalo. On je mlad momak, ne zna ni šta to znači, ni koga to vrijeđa. Mi nikada ovdje nismo imali nijedan incident, a reakcije su žestoke. To je razumljivo. Garantujem da on sa svojom 21. godinom nije svjestan šta je htio da kaže, ali opet trebamo da budemo realni i kažemo da politika i sport ne idu zajedno. Ako bi bili objektivni, trebamo da kažemo da 95 odsto Srba u RS-u misli tako kao on", rekao je Zukić i dodao:

"On je rekao da mu je to uradila djevojka. On nikada ovdje nije imao incident, to nas je iznenadilo. Voli da priča, da konfliktuje, ali u granicama. On je kvalitetan igrač, treba nam, lako ga je suspendovati, to je najmanji problem".

Priznao je Zukić da mu je Čekić rekao i za prijetnje smrću.

"Tražio je ispisnicu, ali sa nama ima i ugovor na tri godine. Klub će imati stav, to je jasno. Momci sada treniraju, ja sam u klubu, a on nije došao na trening. Meni je rekao da ga je strah i da zato nije došao. Dobio je i prijetnje, čak i da će ga ubiti, ali to su gluposti. On je odrastao bez oca, dijete je, rekao sam mu: "Sine, što ti to bolan treba?" Stav ljudi u klubu je da je to nedopustivo, ne znam kakav će biti krajni stav prema njemu. U klubu su ozbiljni ljudi, vidjećemo, sutra kada se čujemo predveče znaćemo sve".

Miloš Čekić, rukometaš "Iskre" iz Bugojna, posvetio objavu danu RS: Rađala si najhrabrije i najhrabriji su te branili https://t.co/iJq6b1Q8l6 — 072info (@072info) January 9, 2023

(Telegraf)