Startuje 16. EP u rukometu: Danci su favoriti

Njemačka će od danas do 28. januara biti domaćin 16. Evropskog prvenstva u rukometu na kojoj će nastupiti 24 najbolje selekcije Starog kontinenta a među kojima je i Bosna i Hercegovina.

EHF EURO 2024. tj utakmice ovog kontinentalnog šampionata će se igrati u Berlinu, Kelnu, Hamburgu, Manhajmu, Minhenu i Diseldorfu (samo otvaranje).

Inače ovo je treće zaredom EP na kojem će nastupati „zmajevi“ koji su smješteni u Grupu E sa ekipama Švedske, Holandije i Gruzije.

U prethodna dva nastupa na evropskoj smotri BiH je zabilježila poraze a selektor Irfan Smajlagić kaže da nisu pod pritiskom očekivanja jer mnogi smatraju da „zmajevi“ u ovakvoj grupi imaju šansu za bolji rezultat.

„Ne prihvatam ni breme, ni teret, kao ni tragediju - ako izgubimo. Ali ni euforiju ako pobijedimo. Treba se staviti u kontekst realnosti. Kao što ste rekli, možemo ispisati povijest. Možemo. To je realno. Imamo u grupi reprezentaciju protiv koje, po kvalitetu, možemo parirati. Mislim da stoga možemo postaviti nekakav cilj, da se ostvari ta prva pobjeda na EP. Da li će to biti protiv Švedske, što je malo teže, Nizozemske ili Gruzije, to ne znam. Ali, ok. Istoriju možemo ispisati i moramo dati maksimum da to ostvarimo. Moramo imati ciljeve. Ne da budemo prvaci Evrope, ali neku ambiciju moramo imati, neke ciljeve u realnim okvirima", rekao je Smajlagić za TV ArenaSport.

Rukometaši BiH su juče otputovali u Manjahm gdje će sutra od 20.30 igrati protiv Švedske u prvom kolu. Boje BiH na EP će braniti golmani: Benjamin Burić, Admir Ahmetašević, Harun Hodžić, krila: Adi Mehmedćehajić, Marko Majstorović, Luka Perić, Vladan Đurđević. bekovi: Mirsad Terzić, Igor Mandić, Mirko Herceg, Dino Hamidović, Marko Davidović, Luka Knežević, Marko Panić, Nedim Hadžić i pivoti: Senjamin Burić, Adin Faljić,Amir Muhović.

Zanimljivo na ovom EP će nastupiti sve ex YU selekcije.

Sjeverna Makedonija igra u Grupi A sa Francuskom, Njemačkom i Švajcarskom dok je Hrvatska u Grupi B sa Španijom, Austrijom i Rumunijom. Srbija i Crna Gora su rivali u Grupi C a tu su još Island i Mađarska, Slovenci su u Grupi D sa Norveškom, Poljskom i Farskim Ostrvima. Grupu F čine Danska, Portugal, Češka i Grčka.

Najviše šansi za osvajanje kontinentalne smotre ošekivano se daju se bivšim osvajačima, U prvom redu su Danci koji su do sada dva puta bili na krovu Evrope (2008. i 2012.) a odmah iza njih su tu trostruki prvaci Francuzi (2006, 2010, 2014) i petorostruki šampioni Šveđani (1994, 1998, 2000, 2002, 2022).

Španci (2018, 2020) su četvrti na listi favorita a zatim slijede Nijemci (2004, 2016). Domaćin EP žarko želi da ponovo podigne trofej pa je Rukometni savez Njemačke obećao bogate premijer igračima ako se popnu na najviši stepenik pobjedničkog podijuma.

Navodno je riječ o ukupnoj usmi od 600.000 evra što je za 100.000 više nego na prethodnom šampionatu što znači da bi svaki rukometaš i član reprezentacije za titulu inkasirao po 30.000 evra. U slučaju da budu drugi dobili bi po 25.000 a pojedinačna nagrada za bronzanu medalju je 18.000. Iako četvo mjesto ne donosi medalju ipak bi Nijemci za ovaj plasman dobili po 12.000 evra od nacionalnog saveza.

Nijemci su najavili da će na prvom meču sa Švajcarskom biti oko 53.000 gledalaca što bi bila rekordna posjeta na nekom rukometnom susretu.

