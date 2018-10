Šuman: Čeka nas težak posao

Bilal Šuman, selektor rukometne reprezentacije Bosne i Hercegovine kazao je da nakon 16 sati putovanja od Tuzle preko Beograda i Beča do Minska, mora prije svega odmoriti igrače, a onda na večerašnjem treningu pokušati pripremiti taktiku za duel sa Bjelorusijom. Jasno je da, i bez napornog putovanja, bh. tim čeka težak posao, jer su Bjelorusi selekcija koja je redovan učesnik velikih takmičenja, a uz to igraće pred domaćim navijačima.

No, bez obzira na sve probleme, kojima se priključila i lakša povreda zgloba kapitena bh. tima Mirsada Terzića, Šuman ističe da će sutra dati sve od sebe da pokušaju osvojiti bod ili dva na otvaranju kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2020. godine.

“Krenuli smo u devet ujutru iz Tuzle, a u Minsk stigli pola sata iza ponoći po našem vremenu. Pustio sam igrače da duže spavaju kako bi se odmorili. Nakon ručka ćemo imati video analizu protivnika, a onda od 19 do 21 sat po lokalnom vremenu trening. Na njemu ćemo pokušati pripremiti sve taktičke varijante za Bjelorusiju. Malo je bilo vremena da nešto ozbiljnije pripremimo, pa ćemo vidjeti sutra kako će to izgledati na terenu“, kazao je Šuman iz Minska za AA i dodao:

“Svi igrači osim Terzića su potpuno spremni za utakmicu. On je povrijedio zglob, koji mu je još uvijek natečen, pa ćemo na večerašnjem treningu vidjeti kakva je situacija i koliko može. Ipak, nadam se da će biti u stanju da nam pomogne.“

Šuman dodaje da u prve dvije utakmice sa Bjelorusijom i Češkom želi do doći do barem dva boda, što bi kasnije olakšalo put do EP.

“Dva boda iz ove dvije utakmice i naravno s pobjedama protiv Finske s kojom moramo opravdati ulogu favorita, bili na Evropskom prvenstvu. Idemo već ovdje u Minsku pokušati napraviti dobar rezultat. Napravićemo sve da do njega i dođemo. Fizički smo tu negdje, oni, ipak, imaju taj kontinuitet igranja na velikim takmičenjima. Bolje su rangirani od nas, ali ne mora to ništa značiti. Imamo 60 minuta utakmice, pa ćemo vidjeti“, zaključio je Šuman.

Utakmica prvog kola grupe “5“ kvalifikacija za EURO 2020 između Bjelorusije i BiH igraće se u četvrtak u Minsku s početkom u 17 sati po srednjoevropskom vremenu (18 po lokalnom). U grupi su još Češka, s kojom će se bh. tim 27. oktobra sastati u Tuzli, i Finska.

Na Evropsko prvenstvo, koje će se održati u Austriji, Norveškoj i Švedskoj, plasiraće se po dvije prvoplasirane selekcije iz svake od osam kvalifikacionih grupa, te tri najbolje trećeplasirane.