Šuman: Nismo došli da gledamo druge kako igraju

U Aus­tri­ji, Šved­skoj i Nor­ve­škoj juče je počelo 14. Evrop­sko prven­stvo za ru­ko­me­ta­še, a večeras će de­bi ima­ti i re­pre­zen­ta­ci­ja BiH. "Zma­je­ve" na star­tu Eura čeka možda i naj­teži mo­gući pro­ti­vnik, a to je je­dan od do­maćina tur­ni­ra, se­le­kci­ja Nor­ve­ške.

Iza­bra­ni­ci Bi­la­la Šu­ma­na jučer su u Tron­dhaj­mu, gdje će se igra­ti su­sre­ti Gru­pe D, u do­brom ra­spo­loženju odra­di­li dva tre­nin­ga.

Naj­bi­tni­je je da će Šu­man na ra­spo­la­ga­nju ima­ti sve igrače, ko­ji je­dva čeka­ju svoj prvi i is­to­rij­ski nas­tup na šam­pi­ona­tu Sta­rog kon­ti­nen­ta. Svi u bh. ta­bo­ru su svje­sni da ih već u prvom ko­lu čeka težak za­da­tak, ali is­to ta­ko zna­ju da na ovom tur­ni­ru, na ko­jem će se prvi put takmičiti 24 re­pre­zen­ta­ci­je, ne­ma­ju šta iz­gu­bi­ti. BiH je svrsta­na među naj­veće aut­saj­de­re prven­stva, a even­tu­al­no osva­ja­nje bo­da ili po­bje­da sma­tra­li bi se ve­li­kim us­pje­hom, ko­ji je os­tva­ren sa­mim odlas­kom na EP.

Ge­ne­ral­na pro­ba pro­tiv Hrvat­ske (33:33) de­fi­ni­tivno je po­ka­za­la da bh. ru­ko­me­ta­ši uz naj­veće adu­te, a to su je­din­stvo, za­je­dniš­tvo i bor­be­nost, imaju i kva­li­tet da se su­prots­ta­ve naj­kva­li­te­tni­jim se­le­kci­ja­ma. Na­ja­vi­li su da u Nor­ve­šku ni­su sti­gli sa bi­je­lom zas­ta­vom, te da će učini­ti sve da BiH pred­sta­ve u naj­bo­ljem mo­gućem svje­tlu.

"Zna­mo šta nas očeku­je, ka­kvog pro­ti­vni­ka ima­mo i zna­mo da žele me­da­lju ove go­di­ne. Naj­bi­tni­je je da se mi okre­ne­mo se­bi i šta mo­žemo da ura­di­mo. Ba­za će bi­ti na na­šoj od­bra­ni, zna­mo ka­ko igra­ju i kroz ana­li­ze po­ku­ša­va­mo da nađemo od­go­vor na nji­ho­vu igru u na­pa­du u ko­ji se završavaju ve­oma brzo. Fo­kus mo­ra bi­ti na vraćanju u od­bra­nu, da po­ku­ša­mo da igra­mo što duže šest na šest, u na­pa­du mo­ra­mo da ima­mo dis­ci­pli­nu i da pra­ktički igra­mo do pa­si­vnog na­pa­da. To su ne­ke stva­ri o ko­ji­ma pričamo i ko­je tre­ba da spro­ve­de­mo u dje­lo", ka­zao je se­le­ktor bh. ru­ko­me­ta­ša i do­dao:

"Pos­to­ji ma­lo tre­me, one po­zi­ti­vne. Na­ša želja je da na­pra­vi­mo ovo na pra­vi način. Ono što sam poželio igračima po do­las­ku jes­te da uživa­ju na ovom prven­stvu. Ve­oma je važno da uživa­ju i bu­du ras­te­rećeni. Ima­mo am­bi­ci­je i ni­smo do­šli da gle­da­mo ka­ko dru­gi igra­ju." Uta­kmi­ca između Nor­ve­ške i BiH igra se od 20.30, a bh. re­pre­zen­ta­ti­vac Srđan Pre­dra­go­vić kaže da su za "zma­je­ve" naj­veća opa­snost kon­tra i po­lu­kon­tra Nor­vežana.

"Je­dva čeka­mo uta­ka­mi­cu sa Nor­ve­škom. Igra­mo sa je­dnim od do­maćina EP i očeku­jem dvo­ra­nu ispu­nje­nu do po­slje­dnjeg mjes­ta, odličnu atmo­sfe­ru, ali i da se bo­ri­mo naj­bo­lje što možemo. Ura­dićemo sve da ih na­mučimo, a na­dam se da ćemo ima­ti pri­li­ku i da uzme­mo bod ili bo­do­ve. Ula­zi­mo ra­srećeno u uta­kmi­cu i sa željom da pri­kažemo do­bru igru", re­kao je Pre­dra­go­vić.

Ba­nja­lučanin i nje­go­vi sai­grači su svje­sni kva­li­te­ta ri­va­la.

"Nor­ve­ška eki­pa je ve­oma opa­sna, naj­bo­lji dio ta­kti­ke Nor­vežana su kon­tra i po­lu­kon­tra i mo­ra­mo bi­ti spre­mni na to. Po­ku­šaćemo da ih uspo­ri­mo naj­vi­še što možemo", re­kao je Pre­dra­go­vić i do­dao:

"Ta­kođe, nji­ho­va pre­dnost je i do­maći te­ren, ali činje­ni­ca je i da su zbog to­ga pod ve­li­kim pri­tis­kom i to se osjeća." Inače, u prvom ko­lu Gru­pe D od 18.15 sas­taće se Fran­cus­ka i Por­tu­gal. Pod­sje­ti­mo, 24 re­pre­zen­ta­ci­je su ra­spo­ređene u šest gru­pa po četi­ri eki­pe. Gru­pna fa­za ta­kmičenja igra se od 9. do 15. ja­nu­ara, a u dru­gu fa­zu pro­la­ze po dvi­je eki­pe iz sva­ke gru­pe. U dru­goj fa­zi, ko­ja se igra od 16. do 22. ja­nu­ara u Beču i Mal­meu, for­mi­ra­ju se dvi­je gru­pe sa po šest eki­pa, a po dvi­je naj­bo­lje eki­pe pla­si­raće se u po­lu­fi­na­le. Za­vršni­ca se igra u Stok­hol­mu. Po­lu­fi­na­la se igra­ju 24. ja­nu­ara, su­sre­ti za treće i pe­to mjes­to igra­ju se 25. ja­nu­ara, a fi­na­le je 26. ja­nu­ara.

19 "zma­je­va"

Se­le­ktor Bi­lal Šu­man odlučio je da na Euro po­ve­de 19 igrača, ta­ko će bo­je BiH na EP bra­ni­ti slje­deći igrači: Be­nja­min Bu­rić, Ne­boj­ša Gra­ho­vac, Ni­ko­la Prce, Mu­ha­med To­ro­ma­no­vić, Mar­ko Pa­nić, Se­nja­min Bu­rić, Jo­sip Pe­rić, De­jan Ma­li­no­vić, Ivan Ka­račić, Alen Ovčina, Vla­di­mir Vra­nješ, Mar­ko Ta­ra­bo­ki­ja, Igor Man­dić, Di­no Ha­mi­do­vić, Srđan Pre­dra­go­vić, Ma­rin Ve­gar, Mir­ko Her­ceg, Ibra­him Ha­se­ljić i ka­pi­ten Mir­sad Ter­zić.

Da­nas na EP

Gru­pa B

Če­ška - Aus­tri­ja (18.15) Sj. Ma­ke­do­ni­ja - Ukra­ji­na (20.30)

Gru­pa D

Fran­cus­ka - Por­tu­gal (18.15) Nor­ve­ška - BiH (20.30)

Gru­pa F

Slo­ve­ni­ja - Polj­ska (18.15) Šved­ska - Švaj­car­ska (20.30)