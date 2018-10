Šuman objavio širi spisak bh. rukometaša

Bilal Šuman, selektor rukometne reprezentacije BiH objavio je spisak od 28 igrača na koje će računati na startu kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2020. godine. Prema selektorovim riječima na okupljanje 21. oktobra u Tuzli pozvaće 22 rukometaša, koji će konkurisati za duele sa Bjelorusijom u Minsku i Češkom u Tuzli.

S obzirom na činjenicu da će neki od reprezentativaca doći tek 22. oktobra i na zgusnut raspored putovanja za Minsk i nazad te da se ogled sa Česima u Mejdanu igra 26. oktobra, Šuman i njegov saradnik Danac Lasse Boesen imaće tek tri ili četiri treninga sa kompletnim timom. No, to ga nije pokolebalo u namjeri da iz prva dva susreta u grupi “5“ osvoji barem dva boda.

“Matematika je jasna trebaju nam dva boda u duelima sa Bjelorusijom ili Češkom, koji su bili bolje rangirani od nas u žrijebu, i dvije pobjede protiv Finske i na Evropskom prvenstvu smo. Naravno, već u Minsku ćemo ići na dva boda, bez obzira na sve probleme s kojima se susrećemo. Ne idemo sa 'bijelom zastavom' poslije svega što nam se dešavalo. Mogu samo zamisliti kako se osjećaju naši reprezentativci do kojih sigurno dolaze priče o situaciji u Rukometnom savezu BiH. No, nećemo odustati i zajedno ćemo se boriti za to da reprezentacija zaigra na Evropskom prvenstvu. Učinićemo sve da već u ovom ciklusu napravimo dobar posao ili u Minsku ili u Tuzli. Sa dva boda bi već odškrinuli vrata Evropskog prvenstva“, naglašava Šuman.

Selektor izražava nadu kako bi eventualni plasman državnog tima na smotru najboljih evropskih reprezentacija dao “vjetar u leđa“ za bolje sutra bh. rukometa i rješavanje nagomilanih problema.

Nakon što se okupe u Tuzli 21. oktobra Šumanove izabranike već dva dana kasnije očekuje putovanje za Beograd odakle će poletjeti za Beč, odakle će avionom nastaviti put za Minsk. Duel sa Bjelorusijom na programu je 25. oktobra. Sutradan kreću ka BiH, gdje će 27. oktobra ugostiti Češku u tuzlanskom Mejdanu.

Na Evropsko prvenstvo 2020. godine, koje će se održati u Austriji, Švedskoj i Norveškoj, po prvi put će nastupiti 24 reprezentacije. Domaćini su već osigurali plasman, kao i aktuelni evropski šampion Španija, dok će se za preostalih 20 mjesta boriti selekcije u kvalifikacijama. Na EURO 2020 će tako po dvije najbolje plasirane selekcije iz svake od osam grupa te četiri najbolje trećeplasirane.

Šumanov izbor

Na Šumanovom širem spisku su: golmani: Petar Jokanović (Red Boys, Luksemburg), Benjamin Burić (Flensburg, Njemačka), Adi Ahmetović (Gračanica), Nebojša Grajovac (Charter, Francuska), Edin Tatar (Bern Muri, Švajcarska); krila: Vedran Delić (Izviđač), Tomislav Nuić (Besiktas, Turska), Srđan Predragović (Dusseldorf, Njemačka), Ibrahim Haseljić (Gorenje, Slovenija), Faruk Vražalić (CSM Bukurešt, Rumunija); pivoti: Senjamin Burić (Zagreb, Hrvatska), Vladimir Vranješ (Tatabanya, Mađarska), Muhamed Toromanović (Gračanica), Elmir Građan (Rabotnički, Makedonija); bekovi: Mirsad Terzić (Veszprem, Mađarska), Nikola Prce, Marko Panić (Azoty, Poljska), Marin Vegar (Steaua, Rumunija), Marko Tarabochia (Wisla Plock, Poljska), Ivan Karačić (Maccabi Rishon, Izrael), Josip Perić (Gopingen, Njemačka), Dejan Malinović (Dobrogea, Rumunija), Mirko Herceg (Massy, Francuska), Igor Mandić (Limoges, Francuska), Kosta Savić (Selestat, Francuska), Vladan Lončar (Nexe, Hrvatska), Mateo Rodin, Mario Pavlak (oba Izviđač).