Švajcarci nemoćni u grotlu 'Mejdana': Čudesni Burić odveo BiH u baraž

TUZLA - Na krilima fantastičnog Benjamina Burića i frenetičnih navijača u tuzlanskom Mejdanu rukometna reprezentacija BiH savladala je selekciju Švajcarske sa 21:15 i tako osigurala baraž za Svjetsko prvenstvo 2019. godine. Sa tri pobjede i jednim porazom zmajevi su zauzeli prvo mjesto u grupi 6 kvalifikacija ispred Švajcarske i Estonije.

U utakmici odluke u kojoj bh. rukometaši nisu smjeli izgubiti, izabranici Bilala Šumana odigrali su vrhunski meč, posebno u prvom dijelu kada su sjajnom odbranom gostima dopustili svega šest pogodaka, dok su 11 puta pogađali mrežu protivnika.

Blistao je Burić, koji je bravuroznim intervancijama izluđivao protivničke igrače, a uz to dijelio je i asistencije saigračima. Napad je takođe bio na nivou, a u prvih 30 minuta izdvojili su se Alen Ovčina i Marko Panić.

I nastavak susreta je počeo izvrsnim intervencijama Burića, koji je bio najzaslužniji za održavanje stečenog vodstva. Ipak, Švajcarci su u 45. minuti prišli na minus 2 (13:11), da bi 52. prišli na gol zaostatka (16:15), ali to nije uzdrmalo domaće igrače koji su do kraja uspjeli sačuvati vodstvo i na kraju doći do velike pobjede. Panić i Marin Vegar su proradili u finišu i tako spriječili dramatičnu završnicu.

Burić je susret završio sa čak 21 odbranom. Najefikasniji u bh .redovima su bili Panić sa šest i Ovčina sa četiri pogotka.