Švedska osvojila bronzanu medalju: Osigurane Olimpijske igre

Rukometna reprezentacija Švedske slavila je u meču za treće mjesto protiv domaće selekcije Njemačke, a rezultat na kraju susreta glasio je 34:31.

Švedska je od samog početka bila bolja, a razlika je u prvom poluvremenu samo rasla u njihovu korist, da bi na kraju 30 minuta rezultat glasio 18:12.

Pokušali su Nijemci napraviti čudo u drugom dijelu, u nekoliko navrata su imali minus dva, čak i samo gol zaostatka na šest minuta do kraja, ali nisu uspjeli napraviti veliki preokret.

Feliks Klar sa osam golova je bio najefikasniji kod Švedske, dok je Karlson dodao sedam. S druge strane najefikasniji je bio Renars Usčins sa osam pogodaka, prenosi "Avaz".

Švedska se tako pridružila Francuskoj (domaćin) i Danskoj (prvak svijeta) koje su direktno izborile plasman na OI.

Tough loss for our side but as well important in sport: Congratulations to Sweden for winning the bronze medal - you played an amazing tournament! @kolektiffimages / EHF #SWEGER #HERETOPLAY #WIRIHRALLE #aufgehtsDHB #Handball @EHFEURO pic.twitter.com/1NtltGNaOR